Tre giorni di visite cardiologiche gratuite per tutti i cittadini in piazza De Ferrari

Fa tappa anche a Genova, dal 19 al 21 ottobre, la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare 'Truck Tour Banca del Cuore 2022' facente parte del più ampio progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare 'Banca del Cuore'.

Da mercoledì 19 ottobre a venerdì 21 ottobre, dalle ore 9 alle ore 19 un jumbo truck appositamente allestito si fermerà per tre giorni in piazza De Ferrari per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito che comprende screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico; stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart; screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola goccia di sangue (Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Rapporto Colesterolo HDL/LDL, Colesterolo LDL, Colesterolo non HDL, Glicemia Fast, Emoglobina glicata e Uricemia); stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare; consegna del kit di 19 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla 'Fondazione per il Tuo cuore' e il rilascio della card BancomHeart attiva.

L’iniziativa è promossa dalla 'Fondazione per il Tuo cuore' dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento nazionale di Protezione Civile, di Rai-responsabilità sociale e di Federsanità-Anci.

"Il covid - si legge in una nota degli organizzatori - in questi due anni ci ha insegnato che questo virus può essere combattuto, ma non ancora debellato, e quando combattuto può lasciare importanti strascichi al cuore soprattutto dei pazienti cardiopatici, che purtroppo hanno pagato il maggior contributo, ma anche in chi non soffriva di problematiche cardiovascolari. Il progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare Banca del Cuore, da sempre attivo per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, riparte dopo due anni diù sospensione obbligatoria per la grave pandemia che ci ha colpito e si mette gratuitamente a disposizione della popolazione con screening cardiologici volti non solo alla prevenzione, attraverso la riduzione dei principali fattori di rischio per lo sviluppo delle malattie cardiovascolari, ma anche e soprattutto per aiutare la popolazione generale, e quella che ha sofferto il covid, a scoprire eventuali effetti cardiologici, ancora misconosciuti e non evidenti sul proprio sistema cardiovascolare".

Durante la permanenza del truck, inoltre, saranno svolti dibatti e incontri sul tema della prevenzione delle malattie cardiovascolari destinati a clinici. Per eseguire lo screening gratuito sarà possibile accedere al jumbo truck con mascherina FFP2 e green pass come da normativa ministeriale.

Il truck attraverserà l’Italia e sosterà per tre giorni nelle più belle piazze per raggiungere i cittadini direttamente a casa loro, ponendo così l’attenzione sulla prevenzione cardiovascolare, oggi ancor più determinante dopo l’effetto aggravante che la recente pandemia ha avuto sotto diversi aspetti sul cuore degli italiani, con l’obiettivo di ridurre le morti cardiache che restano ancora oggi la prima causa di morte nel nostro Paese.

Il professor Michele Gulizia, responsabile e ideatore del progetto, ha spiegato: “La Banca del Cuore è il più grande progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare in Italia, unico al mondo, che permette ai cittadini di avvantaggiarsi di uno screening cardiovascolare completo, rapido e immediatamente condivisibile con il proprio medico curante o con altri specialisti in tutto il mondo, in tempo reale e con una copertura 24 ore su 24. Tra i fattori di rischio modificabili, vi sono il diabete, che se non correttamente controllato può favorire l’aterosclerosi e possibili danni multisistemici, l’ipercolesterolemia, bassi valori ematici di HDL, l’ipertensione arteriosa, la sedentarietà e il fumo di sigaretta. Nonostante l’alta prevalenza delle malattie cardiovascolari ci tengo a sottolineare che queste sono in gran parte prevenibili attraverso l’adozione di stili di vita sani. Fondamentale, dunque, il controllo del peso, una sana alimentazione, un’attività fisica regolare e l’abolizione del fumo di sigaretta e soprattutto del consumo degli 'energy drink' perché fin dalla giovane età contrastare queste cattive abitudini aiuta a ridurre e/o a mantenere la pressione arteriosa, la colesterolemia, la glicemia a digiuno e l’indice di massa corporea a livelli favorevoli. La campagna di prevenzione 'Truck Tour Banca del Cuore 2022' ci consente di andare direttamente a casa degli italiani, ovvero nelle piazze delle principali città, ove attivamente, dal 2016, svolgiamo questo importante screening gratuito di prevenzione cardiovascolare, di portata finora mai realizzata nel nostro Paese, che fino a oggi - continua il prof Gulizia - grazie a questa diffusione capillare, ci hapermesso di distribuire oltre 50.600 BancomHeart ad altrettanti cittadini e di salvare molte vite. L’impatto del covid ha provocato un enorme peggioramento delle malattie cardiovascolari; negli ultimi due anni la pandemia ha da una parte modificato in peggio gli stili di vita e dall’altra ha ridotto visite e controlli al cuore. Numerosi studi hanno inoltre rilevato un incremento di patologie cardiovascolari in coloro che hanno avuto il covid. La prevenzione diventa, dunque, oggi ancor più determinante poiché permette di evitare molti eventi cardiovascolari e per questo motivo poter identificare i fattori di rischio ed essere consapevoli del proprio stato di salute è il primo passo per proteggere il nostro cuore".

La dottoressa Vered Gil Ad, presidente Anmco Liguria ha aggiunto: "Le malattie cardiovascolari detengono un triste primato che deve indurre tutti noi a uno sforzo rilevante attraverso la prevenzione che è la principale arma per combatterle. Il progetto Banca del Cuore rappresenta un modo innovativo per conoscere il proprio stato di salute cardiovascolare e il miglior mezzo per prevenire concretamente l’insorgenza di un infarto al cuore o di una patologia cardiovascolare come l’ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale o lo scompenso cardiaco".

Il dottor Domenico Gabrielli, presidente fondazione per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri italiani, ha concluso: "I cardiologi ospedalieri del nostro Servizio sanitario nazionale, da sempre in prima linea nella ricerca e prevenzione cardiovascolare, ancora una volta scendono gratuitamente in campo a disposizione dei cittadini. Il Truck Tour Banca del Cuore ha proprio l’intento di ridestare l’attenzione sulla prevenzione cardiovascolare, spesso poco considerata e l’augurio è che i cittadini possano usufruire numerosi di questa preziosa opportunità".