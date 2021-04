Il vice ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili visita la Capitaneria di Porto di Genova

Morelli ha ringraziato le donne e gli uomini della Guardia costiera per l'impegno

Nell'ambito della visita al porto di Genova effettuata dal vice ministro Alessandro Morelli nella giornata del 10 aprile 2021, la mattinata si è aperta con la visita istituzionale alla Capitaneria di porto di Genova.

Accolto dal Direttore Marittimo della Liguria, Ammiraglio Nicola Carlone, e accompagnato da Edoardo Rixi, la visita ha costituito occasione utile per illustrare al vice ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili le numerose attività svolte da quello che è uno dei principali uffici del Dicastero sul territorio.

Nonostante l'emergenza sanitaria, nel corso del 2020 la Capitaneria di Genova ha continuato a erogare, senza soluzione di continuità, i numerosi servizi pubblici offerti all'utenza. Nel corso dell'incontro, il Direttore Marittimo ha illustrato un resoconto delle attività di vigilanza e soccorso operate a terra e a mare, con i significativi risultati dell'attività amministrativa nell'anno trascorso. Dai procedimenti per il diporto nautico alla naviglio mercantile, dalla tenuta delle matricole della gente di mare ai controlli sulla filiera dei prodotti ittici, sono variegati gli ambiti di competenza della Guardia costiera sia a mare, sia a terra. A questa attività si aggiunge quella del soccorso e della sicurezza in mare, nei porti e sul lago Maggiore.

Il vice ministro ha espresso grande apprezzamento sul ruolo svolto dai militari della Capitaneria di porto, soffermandosi in particolare sugli esiti dei controlli sulla filiera ittica svolti nell'entroterra lombardo e piemontese, nonché sui principali temi in discussione nel porto di Genova, dalla nuova diga ai rifornimenti con Lng. Morelli ha ringraziato le donne e gli uomini della Guardia costiera per il continuo impegno a favore della città di Genova e il Paese.