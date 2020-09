Visita senologica gratuita per tutto il mese di ottobre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Per tutto il mese presso il Poliambulatorio di Via B. Bosco 31/10 sarà possibile sottoporsi ad una visita senologica gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili. La campagna di sensibilizzazione si rivolge in particolar modo a tutte le giovani donne (tra i 25 e i 49 anni) che non hanno mai fatto un controllo al seno e non rientrano ancora nello screening mammografico della ASL. Il tumore al seno è ancora il primo tra i tumori femminili. In Italia sono state 53.000 le donne a cui è stato diagnosticato nel 2019: 1 donna su 8. La sua incidenza è in continuo aumento, ma la buona notizia è che la mortalità è in calo perché circa il 90% dei tumori al seno può essere curato se diagnosticato in tempo.

La pandemia di COVID-19 che stiamo ancora affrontando ha interrotto per circa tre mesi tutti gli screening oncologici e parimenti l’attività ad essi complementare dei vari centri di prevenzione oncologica. Il tempo perduto rischia però di pesare sulla diagnosi precoce dei tumori e in particolare su quello della mammella. E’ stato stimato che a livello nazionale ci sia stata una riduzione dal 30% al 50% dell’attività di diagnostica senologica, con conseguente riduzione delle biopsie e delle diagnosi di tumore: circa 8.000 donne rischiano di ricevere una diagnosi tardiva, con inevitabili gravi effetti. C’è quindi da valutare un vero e proprio “effetto virus” che può essere particolarmente pericoloso per la salute delle donne. La soluzione è perciò quella di tornare a parlare di prevenzione. La sensibilizzazione riveste e rivestirà un ruolo ancora più importante che nel passato.

<< Per aumentare la percentuale di sopravvivenza e fermare il cancro sul nascere, bisogna tornare a fare prevenzione – afferma Paolo Sala, Presidente dell’Associazione di Genova – la LILT, presente capillarmente in Italia con 106 Associazioni Provinciali, è un punto di riferimento sul territorio e rispetta scrupolosamente tutte le disposizioni sanitarie in tema di COVID-19 per garantire la sicurezza dei propri utenti. Oggi sappiamo meglio come difenderci dal coronavirus e sono state collaudate misure di difesa da possibili contagi, così che le persone possano riprendere con tranquillità i loro controlli periodici, senza rimandare oltre>> PROGRAMMA MESE “ROSA” DEDICATO ALLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO Domenica 27 settembre – Tennis Club Genova “Non solo pallonetti… si tinge di rosa per la LILT” – X edizione del torneo benefico doppio femminile Giovedì 1° ottobre e sabato 31 ottobre – Lanterna di Genova “La Lanterna si illumina di rosa”: il monumento simbolo di Genova si illumina a sostegno della Campagna per la Prevenzione del tumore al seno (www.lanternadigenova.it/calendario-illuminazione-lanterna/) Mercoledì 14/20/28 ottobre - Poliambulatorio LILT Genova Consulenze nutrizionali gratuite con la Dietista Carolina Mantero. Le consulenze sono prenotabili a partire da giovedì 1 ottobre sulla pagina Richiedi una visita. (fino ad esaurimento posti). Venerdì 16 ottobre dalle ore 19.30 Grand Hotel Savoia – Via Arsenale di Terra 5 (ultimo piano) Swing Pink Night con gli Zenaswingers. Apericena e balli swing a cura di Silvia Palazzolo e del suo staff. Parte del ricavato della serata verrà devoluto a LILT Genova. Per partecipare è necessario confermare la presenza entro martedì 13 ottobre. Domenica 25 ottobre – Park Tennis Club Genova Torneo di tennis benefico.

Si ricorda che a partire da giovedì 1° Ottobre 2020 e per tutto il mese, sarà possibile effettuare una visita senologica gratuita presso il poliambulatorio LILT in via B. Bosco 31/10 a Genova. Le visite sono prenotabili sul sito LILT Genova nella sezione RICHIEDI UNA VISITA fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’iniziativa si rivolge alle donne tra i 25 e i 49 anni. Per sostenere la Campagna e le attività di prevenzione oncologica LILT, è possibile fare una donazione sul conto corrente dell’Associazione IBAN: IT41P0503401424000000022390 – causale: NASTRO ROSA La LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione Provinciale di Genova è un’Associazione di Promozione Sociale che opera senza fini di lucro per la prevenzione oncologica e l’assistenza ai malati. L’Associazione conta oggi a Genova oltre 4.000 soci e nel Poliambulatorio di Via B. Bosco 31/10 fornisce ogni anno più di 8.000 prestazioni, tra visite ginecologiche e pap test, ecografie transvaginali, mammografie, ecografie mammarie, visite senologiche, visite e mappatura nei, visite urologiche, visite colon retto, visite ed ecografie alla tiroide, consulenze nutrizionali. Educazione alla salute nelle scuole e assistenza ai malati di cancro e alle loro famiglie sono parte della missione. Per informazioni: Tel. 010 2530160 – www.legatumori.genova.it – info@legatumori.genova.it