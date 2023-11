Giornata contro violenza donne: visite gratis e consulenze legali

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, Fondazione Onda grazie agli ospedali "Bollini Rosa" e ai centri antiviolenza dedicherà una serie di iniziative gratuite alle donne, per supportare le vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

Sabato 25 novembre l'ospedale Galliera organizza una giornata di servizi gratuiti presso l'ambulatorio di ginecologia (Padiglione B6, piano inferiore) a partire dalle 9 del mattino fino alle 14, per un massimo di 25 adesioni. Il Comitato unico di garanzia (Cug) dell'ente partecipa all'iniziativa con la professionalità dei suoi componenti.

Verranno offerti i seguenti servizi:

visite ginecologiche

colloquio con psicologo

consulenza legale

Sarà possibile accedere previa prenotazione da effettuare a: urp@galliera.it o telefonando allo 010 563 2090 dal lunedì al venerdì, dalle ore 13 alle 15.

La violenza sulle donne può assumere molte forme, tra cui violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica. È un problema che colpisce donne di tutte le età, razze, religioni e status socio-economici. Secondo l'Oms, una donna su tre nel mondo ha subito violenza fisica o sessuale da parte del proprio partner o da parte di altre persone.

La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne è stata istituita nel 1981 dalle attiviste femministe delle Isole del Pacifico. Questa giornata è stata scelta per commemorare l'assassinio delle tre sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana, avvenuto nel 1960. La data è stata adottata dalle Nazioni Unite nel 1999 come giornata internazionale per eliminare la violenza contro le donne.

I Bollini Rosa sono assegnati a ospedali impegnati nella promozione della medicina di genere e che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie femminili.