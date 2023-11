Violenza donne: in Liguria 50 telefonate al mese al 1522

Più di 400 chiamate valide al numero antiviolenza da gennaio a settembre, solo in Liguria: 429 per l'esattezza, quasi una media di 50 al mese. I dati Istat relativi al numero di pubblica utilità 1522 contro la violenza di genere e lo stalking evidenziano purtroppo una crescita significativa della violenza sulle donne nella nostra regione. Da rilevare anche una crescita da un trimestre all’altro di quest’anno: nel primo sono state 116, poi 120 e nell’ultimo 193.

La Liguria è l’unica regione del nord ovest che ha fatto registrare questo aumento e su questo fatto punta il dito la Cisl: "Questi dati, così terribili, evidenziano un fenomeno radicato e strutturato nella nostra società ma la crescita di denunce conferma la fiducia che le donne ripongono nella rete delle associazioni contro la violenza di genere, nelle Istituzioni e nelle forze dell’ordine".

Nel dettaglio in Liguria sono cresciute anche le chiamate delle vittime, nei primi 9 mesi del 2023 sono state 156: nei primi tre mesi erano state 37, poi 45 e quindi 74. Per chiarire meglio quest'ultimo dato, Istat spiega che occorre sapere che all’interno delle chiamate valide le informazioni riportate sono suddivise per le categorie di “utenti” e “vittime”, coloro che chiamano per chiedere aiuto (per sé e per altri) e coloro che utilizzano il 1522 per avere informazioni e non solo per ricevere aiuto.

"Ora - spiegano Paola Bavoso, segretaria regionale Cisl Liguria ed Elena Semeria, segretaria Fnp Cisl Liguria - è il momento di concentrarci sulla prevenzione di ogni forma di discriminazione a partire dal linguaggio, dalle espressioni quotidiane più diffuse nella nostra società sino ad arrivare a prenderci cura delle nostre finanze perché da entrambe dipende il nostro essere libere da stereotipi e vincoli culturali che ingabbiano i generi".

È un tema che sarà affrontato il prossimo 21 novembre nell’iniziativa organizzata da Cisl Liguria ed Fnp Cisl Liguria in vista del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Introdurrà i lavori Daniela Rosselli (coordinatrice donne Cisl Liguria) e saranno coordinati da Paola Bavoso (segretaria regionale Cisl Liguria) ed Elena Semeria (segretaria Fnp Cisl Liguria). Tra gli interventi anche quelli di Mariarosa Biggi (consigliera nazionale Cif), Simona Bacigalupo (componente equipe Telefono Donna Centro Antiviolenza) ed Entela Sinani (componente dipartimento formazione e ricerca Fnp Cisl Liguria).