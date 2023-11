Quando la violenza di genere è economica: in Liguria una vittima su tre dipende dal suo aguzzino

Una donna su tre, tra quelle prese in carico dai centri antiviolenza della Liguria nel 2022, ha dichiarato di essere stata vittima di violenza economica. Ma il numero potrebbe aumentare perché - dalle esperienze delle operatrici - è emerso chiaramente che la dipendenza economica sia uno dei principali ostacoli dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

In pratica, si ha difficoltà a denunciare anche per la paura di rimanere senza un appoggio economico che possa garantire l'indipendenza della vittima. E si fa altresì fatica a riconoscere i segnali di questa forma di violenza subdola e radicata.

I dati sono stati resi noti nell'ambito del primo convegno pubblico della Regione Liguria dedicato alla violenza economica, al Galata Museo del Mare. L’evento, dal titolo “Violenza economica: un’altra forma di violenza di genere”, prevedeva tre panel multidisciplinari con la partecipazione di istituzioni, professionisti, sindacati, mondo del lavoro e della ricerca, e aveva come obiettivo quello di fare luce su una forma meno conosciuta di violenza di genere, ma profondamente radicata sul territorio italiano. "Faremo tesoro dei contributi emersi dal lavoro di oggi – spiega l’assessore alle Pari Opportunità di Regione Liguria Simona Ferro – per sviluppare azioni di prevenzione e di contrasto sempre più efficaci, in collaborazione con tutte le istituzioni e le realtà della società civile che hanno anche oggi rinnovato la grande disponibilità già dimostrata in questi anni”.

“La violenza di genere si manifesta sotto varie forme e, oltre a quella fisica e psicologica, non meno importante è quella di tipo economico – afferma l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Genova Francesca Corso. – È una violenza subdola attuata da partner che soffocano l’autonomia della propria compagna limitandone la possibilità di svolgere lavori retribuiti, controllandone ossessivamente le spese o disponendo indebitamente del suo patrimonio e dei suoi risparmi".

Tutte azioni, insomma, volte a generare una sudditanza che spesso frena la vittima dal prendere ogni tipo di iniziativa perché non avrebbe la possibilità di mantenersi ed essere autonoma: "È quindi più che mai indispensabile - conclude Corso - tenere alta l’attenzione su questi abusi affrontando gli aspetti culturali ed educativi necessari per eliminare, ma anche per prevenire, questa ennesima piaga della nostra società garantendo a tutti una vita davvero libera da sopraffazioni e costrizioni”.