Dalla villa da 50 milioni in cui Mussolini arrivava in treno, alle 46 stanze di Ameglia: ecco le residenze di lusso in vendita in Liguria

Dalla villa da 50 milioni di euro a Bordighera, in cui passa la ferrovia, alle 46 stanze con vista sulle Alpi Apuane ad Ameglia. Eccole le residenze di lusso in vendita in Liguria, con mandato affidato alla prestigiosa Christie’s International Real Estate e Berkshire Hathaway Homeservices Palazzo Estate, di Warren Buffett.

Si è parlato molto nei giorni scorsi di villa Ego, la residenza nel ponente ligure di proprietà dell'ex socio di Silvio Berlusconi a Tele+ Renato Della Valle, e di sua moglie Luana Ravegnini, presentatrice Rai. La residenza è in vendita a 50 milioni di euro.

"A pochi passi dal mare cristallino della Riviera Ligure, - si legge nella scheda di presentazione - offriamo questa esclusiva proprietà pied-dans-le-mer, dotata di ogni comfort, situata in una posizione esclusiva e immersa in un parco di 23.000 m² nella macchia mediterranea, con accesso esclusivo a una spiaggia privata. Gli esterni e gli interni della residenza, così come il parco terrazzato, - si legge ancora nella descrizione - sono stati progettati nel 1940 da Gio Ponti, uno dei più grandi esponenti dell'architettura mondiale del secolo. Una caratteristica unica del parco è data dalle numerose sculture realizzate da rinomati artisti come il famoso Giorgio De Chirico e altri importanti esponenti di diversi periodi artistici.

La villa principale, costruita con materiali pregiati e finiture eleganti, è strutturata su 3 livelli, per un totale di 1050 m²; dal grande salone alle 10 camere da letto e ai 9 bagni, la luminosità è garantita dalle ampie finestre che offrono una vista panoramica unica. Il seminterrato è dedicato alla SPA con jacuzzi e piscina terapeutica utilizzabile anche nei mesi più freddi. Questa prestigiosa e spaziosa proprietà è completata da 4 appartamenti indipendenti su 3 livelli, una dependance per il custode di 215 m², un enorme garage e un museo progettato da uno dei più grandi architetti del XX secolo: Kenzo Tange. Il parco ospita una grande piscina circondata da rigogliosa vegetazione ricca di palme, garantendo totale privacy. Inoltre, vi è un'altra piscina coperta riscaldata. La proprietà comprende un grande eliporto, che permette di raggiungere il Principato di Monaco e Roma rispettivamente in 5 e 45 minuti di elicottero".

L'elicottero non è però l'unico mezzo ad arrivare in villa. Secondo le leggende, Mussolini faceva fermare il treno direttamente in giardino, e ancora oggi i vagoni passano circa sessanta volte al giorno.

La stessa agenzia ha in vendita altre tre ville in Liguria, nessuna di queste in provincia di Genova. Compaiono però immobili di lusso ad Albisola, ad Ameglia, stesso comune in cui Giovanni Toti sconta i domiciliari, e a Sanremo. Nella città dei fiori è in vendita ville Dendi, la residenza di lusso in cui hanno alloggiato Fedez e Chiara Ferragni durante il Festival.

Scopriamole:

Albisola - in vendita a 12 milioni di euro

Affacciata sul Mar Ligure, con sole tutto l'anno, Palazzo Estate propone una villa di lusso ad Albisola. Tra le peculiarità, la proprietà dispone di un parco privato, una piscina all'aperto con una splendida vista sul mare e una piscina interna. La villa, di 600 mq, è stata completamente ristrutturata applicando elementi decorativi esterni tipici liguri. Il primo piano comprende un ingresso, un ampio soggiorno con camino e grandi finestre panoramiche che si affacciano sul mare; una cucina, una sala da pranzo con un grande tavolo e viste mozzafiato da tutte le finestre; un bagno. La splendida terrazza con portico e area lounge a bordo piscina è ideale per ogni occasione: un pranzo in famiglia, un barbecue o una cena. Questo piano include anche un ufficio, una sala biliardo, una piscina coperta con finestre panoramiche, una zona SPA con bagno turco, un bagno e una palestra. Al piano terra ci sono una camera da letto con bagno, altre 2 camere da letto e 2 bagni, una seconda cucina e uno spazio di deposito, un'altra camera da letto con bagno. Al piano mansardato ci sono 2 camere da letto con un bagno. Inoltre, un appartamento con ingresso indipendente per ospiti o personale di circa 70 mq, composto da un soggiorno con cucina, 2 camere da letto e un bagno. Per la decorazione degli interni sono stati utilizzati i marmi più pregiati. Un nuovo sistema di domotica permetterà di gestire tutte le comunicazioni a distanza. La villa è dotata di un sistema di videosorveglianza e allarme. La proprietà include diversi posti auto coperti. Albisola è una pittoresca cittadina a soli 30 minuti da Genova; 1 ora e 30 minuti da Nizza; 2 ore da Milano: "Un angolo splendido, dove il mare cristallino incontra una scogliera, reso ancora più suggestivo dai colori della macchia mediterranea". Con questa definizione, il tratto di costa che va dall'Ultima Spiaggia verso l'Angolo Blu e il "Buco del Prete" si presenta come il sito dei Luoghi del Cuore.



Ameglia - in vendita a 12 milioni di euro

La villa, costruita alla fine del XIX secolo, fu commissionata a un architetto inglese e ancora oggi domina uno dei luoghi più suggestivi della Riviera Ligure. Immersa in un parco di 17.500 metri quadrati, la struttura amegliese gode, con le sue 46 stanze, tra cui dieci camere da letto e sei bagni, di una vista unica sulle Alpi Apuane e lungo la costa. La villa, gravemente danneggiata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, passò agli attuali proprietari, che hanno supervisionato con impegno e dedizione i lavori di ampio restauro nel 1970. L'edificio si presenta in stile neo-romanico e rinascimentale, non immune da tocchi "floreali" immaturi identificabili principalmente nella cornice pittorica della torretta e nei motivi ornamentali dei fregi delle fasce marcapiano. Tutt'intorno c'è una grande balaustra in marmo bianco che divide l'area domestica dalle terrazze sottostanti, un pianerottolo con una doppia rampa di scale conduce al livello inferiore del giardino e alle cantine. Una scala conduce alla grande terrazza che domina le Alpi Apuane e rende visibili l'isola di Capraia e Gorgona nelle belle giornate estive. Attualmente, la villa è divisa in due unità, collegate dalla scala principale in marmo, sopra la quale si erge un lucernario in stile Liberty realizzato dai fratelli Chini di Firenze.

Sanremo - in vendita a 5 milioni di euro

Villa fronte mare di 800 metri quadrati, dominante sulla collina della proprietà, con vista mare mozzafiato da tutte le stanze, ha il grande vantaggio di avere la maggior parte dello spazio abitativo su un unico piano. Piscina a sfioro fronte mare Campo da tennis regolamentare Parcheggio per 20 auto, doppio garage Possibilità di eliporto Attualmente divisa in un'unità principale più 2 unità per ospiti Villa facilmente raggiungibile da due strade, sia dal porto di Aregai che da San Lorenzo al Mare Ingresso interno con pavimento in travertino romano Sala cinema-TV con pavimento in travertino romano e soffitto affrescato con angeli e sacro graal Sala da pranzo con pavimento in travertino romano Sala musica con pavimento in travertino romano Sala biliardo con pavimento in travertino romano Cucina interna con pavimento in travertino romano Cucina esterna Suite padronale con pavimento in parquet di dussiè massiccio e bagno rivestito in travertino romano 5 camere con pavimento in parquet di dussiè massiccio Studio con pavimento in parquet di dussiè massiccio 5 bagni completamente rivestiti in marmo di Carrara (3 bagni) e travertino (2 bagni), cromoterapia nelle docce 2 appartamenti per ospiti con soggiorno, camera da letto e bagno Vasca idromassaggio Ogni stanza ha una vista mare a 270 gradi Tutti i mobili sono stati progettati e realizzati su misura, armadi in legno nel colore delle pareti, armadi interni in dussiè come il pavimento Illuminazione notturna con faretti e illuminazione a soffitto con faretti e lampadari Palestra magazzino

Esterno

Terrazze per 600 metri quadrati con vista mare, terrazza sud, terrazza nord, terrazza est, terrazza ovest Patio coperto in travertino romano con statue.