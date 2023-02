Al Villa Scassi arrivano gli incontri post partum: è una novità assoluta in Liguria

Giovedì pomeriggio sono ripresi all’ospedale Villa Scassi i corso pre parto in presenza, un concreto segnale di ritorno alla normalità dopo l’emergenza pandemica dove gli incontri si sono sempre svolti con continuità attraverso webinar. Il corso Asl3 prevede sei incontri gratuiti con lo staff del Dipartimento materno infantile Asl3 a cui si aggiungono, come novità assoluta in Liguria, anche due incontri post partum.

“Oltre al canonico ciclo programmato prima della nascita - spiega Graziella Marando, responsabile delle attività organizzative Ostetricia e ginecologia dell'ospedale Villa Scassi - dieci giorni dopo il parto incontreremo altre due volte i genitori con il bebè per poter parlare di questa esperienza così speciale dando l’opportunità al nuovo nucleo familiare di condividere con gli esperti i momenti di gioia ma anche di poter esprimere le eventuali difficoltà riscontrate al rientro a casa o vissute in ospedale”.

Da giovedì pomeriggio dunque, con cadenza settimanale (il giovedì dalle 14 alle 16 al pad. 7), le future mamme possono approfondire con ostetriche, anestesista e pediatri Asl3 i principali temi legati al percorso nascita: da informazioni di carattere generale sui servizi offerti dal Dipartimento a contenuti di carattere più specifico, come i cambiamenti in gravidanza, la corretta alimentazione dal primo all'ultimo trimestre, fino al momento del parto, e la sessualità in gravidanza e post partum.

A caratterizzare i corsi anche una parte pratica, in cui verranno illustrati esercizi corporei per il contenimento del dolore e tecniche di respirazione e rilassamento, e una dedicata ad allattamento, puerperio e rientro a casa.

Presente anche uno spazio dedicato a uno scambio attivo dove le future mamme potranno portare nel gruppo i propri dubbi e le proprie paure.

I partner possono presenziare agli incontri dedicati al parto e alla gestione del neonato a casa (allattamento, bagnetto).

Per informazioni e appuntamenti: tel 010/8492521 dalle ore 8 alle ore 14 da lunedì al venerdì.