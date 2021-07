Villa Scassi, volontari Avo donano otto computer al reparto di Rianimazione

I volontari di Avo (Associazione Volontari Ospedalieri) hanno donato al reparto di Rianimazione dell’ospedale Villa Scassi di Genova otto pc “all-in-one”, dotati di tastiera medicale, destinati al reparto di Anestesia e Rianimazione.



"Il materiale - spiega la dfottoressa Enrica Caviglia, direttore del reparto Anestesia e Rianimazione dell'ospedale - risulterà utilissimo non solo per l'apporto moderno ed efficiente, ma soprattutto per le caratteristiche di sanificazione e di progettazione in quanto consentiranno un’immediata compilazione della cartella clinica direttamente al letto del paziente".



"Abbiamo pensato di realizzare - spiega Chiara Simeoni, presidente Avo Genova - una serie di donazioni alle strutture ospedaliere usufruendo del 5 per mille che i cittadini hanno destinato alla nostra Associazione. Siamo dunque felici in questo caso di implementare la dotazione tecnologica del reparto di Rianimazione dell’ospedale Villa Scassi".



Sempre grazie a una donazione Avo è stata recentemente allestita presso la Rsa Asl3 dell’ex ospedale Celesia la “Stanza degli Abbracci” per consentire l’incontro tra gli ospiti della struttura e le famiglie in modalità protetta.