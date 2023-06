Villa Rossi parco artistico per un giorno, tra sculture e musica

Villa Rossi a Sestri Ponente è diventato un vero e proprio parco artistico grazie all'evento ideato dalla scuola secondaria di primo grado V. Centurione dell’IC San Giovanni Battista di Genova e realizzato nella giornata di venerdì 9 giugno 2023, fino alle ore 19.

Nel cuore verde della Villa Rossi musica e scultura 'dialogheranno' in armonia per un'esperienza di fascino e stupore. Le opere scultoree realizzate dagli alunni e le musiche eseguite dagli ensamble dei corsi a indirizzo e potenziamento musicale conducono in un mondo di immagini, suggestioni ed evocazioni facendoci sentire partecipi di tale bellezza.

"L’arte è uno strumento molto importante nei processi educativi - afferma la dirigente scolastica Caterina Fumante - stimola all’osservazione, alla curiosità, conducendoci a letture nuove della realtà che ci circonda".

La rappresentazione gode del patrocinio da parte del Comune di Genova Municipio VI Medio Ponente . L’assessore a scuola e cultura Teresa Lapolla commenta: "Qualche mese fa le insegnanti mi avevano proposto questo progetto artistico che mi ha entusiasmata da subito e che abbiamo voluto sostenere come Municipio. Li ringrazio perché la loro iniziativa permetterà di rivitalizzare la nostra Villa che da questa estate tornerà ad essere un punto di riferimento per le famiglie e per le giovani generazioni".