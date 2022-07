Villa Pallavicini, la direttrice Silvana Ghigino nuova referente ligure per l'Apgi

La direttrice del parco di Villa Durazzo Pallavicini di Pegli, Silvana Ghigino, è la nuova referente per la Regione Liguria dell'Associazione Parchi e Giardini d'Italia.

"La nostra direttrice Silvana Ghigino - comunica lo staff della villa - è un architetto paesaggista che, instancabile, oltre a riportare all'antico splendore il Parco di Villa Durazzo Pallavicini, collabora per il restauro di altri giardini storici della Liguria. Siamo perciò molto fieri di poter dire che, per la sua competenza e dedizione, è stata nominata dal Comitato Scientifico dell'Apgi (Associazione Parchi e Giardini d'Italia) come referente per la Regione Liguria".

Ghigino, genovese, ha dedicato a Pegli anche la laurea, conseguita nel 1984 con una tesi intitolata "Villa Durazzo Pallavicini a Pegli: un parco dell’ottocento. Analisi degli elementi e degli spazi che costituiscono il parco e proposte di restauro. Ricostruzione delle forme originarie del Parco". A seguire - dopo la laurea con lode e diritto di pubblicazione - il perfezionamento in architettura del paesaggio, e anni di libera professione orientata al mondo dei giardini storici, del restauro di monumenti e ville. Ha ricevuto numerosi incarichi dal Comune di Genova nel tempo e dal 2016 ricopre il ruolo di direttore del parco Durazzo Pallavicini di Pegli. Da tempo, nell'ambito delle visite guidae del parco, accompagna in persona i visitatori alla coperta dei segreti di questo polmone verde del ponente.