Villa Pallavicini vince il bando dei Luoghi del Cuore Fai: cosa prevede il progetto

Una bella vittoria per Villa Pallavicini di Rivarolo che si aggiudica il bando nazionale 2023 dei Luoghi del Cuore Fai, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, per il restyling dell'antico palazzo.

I progetti selezionati attraverso il bando riguardano tredici regioni e abbracciano 23 diversi luoghi, prevedendo sia interventi di restauro sia attività di valorizzazione. Per quanto riguarda la villa di Rivarolo il progetto sostenuto da Fai e Intesa Sanpaolo, richiesto dal Comune di Genova, permetterà il restauro della pavimentazione di fronte all’ingresso, al piano terra, con un contributo di ottomila euro.

Un riconoscimento importante anche per il comitato Amici di Villa Pallavicini, da sempre in prima linea per la salvaguardia dello storico edificio, sede tra l'altro nel 1793 di un incontro fra l'ambasciatore inglese Sir Francis Drake e Giancarlo Pallavicini, già Doge di Genova, per difendere la neutralità della Repubblica oppressa da francesi e inglesi. Nel 1815, inoltre, Paolo Gerolamo Pallavicini vi ospitò papa Pio VII nel suo viaggio in fuga dall'esercito francese.

Cosa prevede il progetto

Il palazzo settecentesco (bene più votato a Genova nell'ambito del contest) presenta al centro il palazzo nobiliare, ai lati due bassi edifici con i quali forma una corte, al centro della quale si inserisce una scenografica doppia scalinata in marmo. Il finanziamento riguarda la pavimentazione tra le due scalinate, rivestita con piastrelle di marmo bianco e marmo grigio bardiglio alternate a scacchiera, oggi degradata, con parti mancanti e parti da sostituire.

La richiesta di finanziamento al Fai è stata inserita nel più ampio progetto di restauro complessivo della villa che nel 2022 è stato inserito nel piano triennale dei lavori pubblici del Comune ed è uno degli interventi che compongono il Piano urbano integrato di Sampierdarena, finanziato con risorse Pnrr.

Luoghi del Cuore: anche Cogorno e Neirone tra i vincitori

A vincere, nel territorio della Città Metropolitana di Genova, ci sono anche la Basilica dei Fieschi di Cogorno e il borgo di Roccatagliata in Valfontanabuona, a Neirone.

Per quanto riguarda la basilica, votata da quasi 23mila persone, il progetto da 22mila euro richiesto dalla parrocchia di San Salvatore permetterà il restauro di due statue lignee policrome del '700: una raffigurante San Bernardo e una con la Madonna Addolorata. Quest’ultima si può attribuire alla scuola barocca genovese di Anton Maria Maragliano (1664-1739).

Infine a Neirone il progetto richiesto dal Comune - per un totale di duemila euro - permetterà di valorizzare il borgo di Roccatagliata, le sue radici e peculiarità, attraverso la posa di pannelli didattici e rinnovo dell’arredo urbano.