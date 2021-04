Rivarolo, la proposta del Municipio al Comune: «Acquistare e valorizzare Villa Pallavicini»

Acquistare Villa Pallavicini, a Rivarolo, per riqualificarla e metterla a disposizione della cittadinanza sia per scopi culturali e artistici sia come presidio di uffici pubblici.

La richiesta arriva dal Municipio Valpolcevera, il cui consiglio mercoledì sera ha approvato all’unanimità una mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Lista Crivello e Gruppo Misto incentrata proprio sul recupero e la valorizzazione della villa settecentesca.

«Il patrimonio storico della Villa è straordinario perché rappresenta il cuore del quartiere di Rivarolo e da questo luogo deve ripartire la rinascita - ha detto Federico Romeo, presidente del Municipio - Grazie di cuore agli Amici di Villa Pallavicini a Rivarolo, a loro dobbiamo molto per tutto questo, e a tutte le persone che hanno aderito alla campagna di raccolta firme del Fai “I Luoghi del cuore”. Ora attendiamo di vedere quale percorso il Comune avvierà insieme al nostro Municipio, perché è arrivato il momento di portare a casa questo importante risultato».

Villa Pallavicini a febbraio era stata infatti inserita nell’elenco dei “Luoghi del Cuore” del Fondo Ambiente Italiano. A occuparsi della promozione era stata la onlus Amici di Villa Pallavicini, che ha sempre definito «un sogno vederla rinascere, un sogno che si sta pian piano concretizzando, in un clima di costruttiva sinergia con le Istituzioni che ci fa ben sperare nel recupero della nostra amata villa. E di speranza e fiducia ne abbiamo davvero bisogno, perché questo è solo il tanto ambito inizio di un auspicabile percorso che porti all'acquisto del bene da parte del Comune di Genova e alla sua riqualificazione, a servizio del quartiere, della valle e della città tutta».