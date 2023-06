Una giornata dedicata alla prevenzione a Villa Immacolata

Presso Villa Immacolata (villaimmacolatagenova.it) in via Monte Guano 1 (Coronata) verrà dedicata una giornata di prevenzione delle malattie cardio-cerebrovascolari in collaborazione con Aipa Genova, Alice Liguria e 50& Più Genova e con Croce Bianca Genovese, che mette a disposizione un'unità medica mobile.

Lo screening gratuito prevederà misurazione della pressione arteriosa, rilevamento della fibrillazione atriale, diffusione di informazioni utili per sensibilizzare le persone nella conduzione di una vita sana e a reagire in maniera corretta se ci si trova in condizioni di emergenza.

L'evento è stato fortemente voluto da Villa Immacolata, dalla direttrice Ilaria Scaliti, dalla direttrice sanitaria Antonietta Piana e dal professor Ugo Armani per i cittadini del quartiere e della città.