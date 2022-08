Villa Gentile l'assessore Bianchi: "Nessuno stop, l'attività riprende il 6 settembre"

"Abbiamo scelto la strada della manifestazione di interesse per l’affidamento temporaneo dell’impianto di Villa Gentile per garantire continuità all’attività sportiva conseguentemente alla comunicazione degli attuali gestori di riconsegna dell’impianto il 5 settembre prossimo". L'assessore allo Sport e agli Impianti sportivi Alessandra Bianchi ha fornito, attraverso una nota ufficiale, alcune precisazioni in merito alla situazione di Villa Gentile, l'impianto è attualmente chiuso per ferie ed è al centro di un cambio di gestione.

"Il 23 agosto - ha aggiunto l'assessore - si chiuderà il bando di gara e il 6 settembre auspichiamo che il nuovo gestore subentrerà senza soluzione di continuità con il precedente. Non c’è stato e non vogliamo che ci sia nessuno stop all’attività sportiva all’interno dell’impianto di Villa Gentile. Dopo la chiusura di questi giorni ferragostani per ferie, come ogni anno, l’impianto sarà regolarmente riaperto per ospitare atleti e appassionati".

"Pertanto - conclude - , voglio chiarire, a scanso di equivoci, che Villa Gentile dovrà avere piena continuità di apertura e che, in questi giorni di consueta chiusura per ferie, ci siamo assicurati che gli atleti professionisti possano comunque accedere, previa richiesta all’impianto per proseguire gli allenamenti in vista di competizioni internazionali. La nostra amministrazione vuole potenziare e valorizzare il polo di Villa Gentile, un punto di riferimento storico e imprescindibile per società e sportivi non solo del levante genovese ma di tutta la città".