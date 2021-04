Giardini Villa Gentile: il Municipio si impegna per apertura nei fine settimana e manutenzione

Durante l'ultima seduta del consiglio municipale del Levante è stata approvata una mozione che impegna presidente e giunta a risolvere i problemi riguardanti i giardini di Villa Gentile in una zona, quella di Sturla, nota per la carenza di spazi per i bambini

Durante l'ultima seduta del consiglio municipale del Levante, al termine di una lunga discussione sulle competenze, è stata approvata una mozione presentata da Serena Finocchio della Lista Crivello (favorevoli tutti i partecipanti, astenuta Anna Banchero del Pd che si è da poco insediata) che impegna presidente e giunta a risolvere i problemi riguardanti i giardini di Villa Gentile (manutenzione e chiusura nei fine settimana) in una zona, quella di Sturla, nota per la carenza di spazi per i bambini e per le problematiche legate a quelli esistenti.

A una settimana dalla riapertura dopo oltre due mesi di lavori è stato infatti nuovamente chiuso lo spazio di svago nella zona del depuratore, anche dopo le proteste di alcuni residenti per le condizioni di scarsa sicurezza e degrado in cui si trovava a pochi giorni dalla riapertura al pubblico. «Lavori che - si legge nella mozione - non termineranno nel giro di un mese e qualora terminassero verrebbero nuovamente chiusi per consentire al vincitore dell’appalto di iniziare i lavori».

Tra gli altri spazi della zona «i giardini privati ad uso pubblico di Via Chighizola per molto tempo non saranno agibili a causa di una frana e sono fruibili in uno spazio ridotto e in sicurezza solo per poche famiglie in base alla norme covid. Gli unici giardini pubblici disponibili sono quindi quelli di Villa Gentile, che versano però in condizioni di incuria e degrado a causa della mancata manutenzione ordinaria e straordinaria nonostante facciano parte dei beni dati quale onere collegato alla concessione dell’impianto sportivo, come evidenziato anche in una mozione approvata dal consiglio comunale lo scorso martedì 16 Marzo». Giardini che, come avevamo raccontato anche noi in un articolo del 20 gennaio rimangono anche chiusi nei fine settimana e nelle festività, proprio nei giorni in cui le famiglie avrebbero più necessità di portare fuori i propri bambini. Problematica già in passato affrontata con mozioni e interrogazioni in Municipio.

Tutto questo «nonostante il Municipio Levante nel 2019 avesse contribuito, con la somma di 4.000 euro, al ripristino della divisione fra campo sportivo e giardini pubblici, consentendo l’apertura da parte del Concessionario, 365 giorni all’anno, come da regolamento comunale. Inoltre, nell’offerta presentata e ritenuta congrua per l’assegnazione, erano previsti: il chiosco, il campo da bocce e la palestra per arrampicata ma, ad oggi, nulla ancora è stato realizzato. L’area sottostante al caseggiato sito in via dei Mille che risulta essere in comproprietà con il Comune e A.S.P. è considerata pericolante e per cautela l’Area Tecnica Municipale ha provveduto a mettere in sicurezza la zona interessata. Malgrado i cittadini, il Comitato di Quartiere, Don Valentino Porcile, parroco dell’Annunziata, abbiamo messo, dopo una raccolta fondi, a disposizione del Municipio, sin dal 2017 un contributo per l’installazione di un gioco adeguato, sono stati richiesti, da parte del concessionario, ulteriori 600 euro per il montaggio dello stesso, mentre il Comune, tramite Aster, ha provveduto all’installazione, alle opere propedeutiche di scavo e recinzione».

La mozione approvata in consiglio municipale nel corso dell'ultima seduta impegna quindi presidente e giunta «a provvedere ad aprire immediatamente per 365 giorni l'anno (e quindi anche nei week-end e nei fine settimana, ndr) i giardini pubblici di Villa Gentile inserendo gli stessi nella lista (come Villa Stalder) dei giardini pubblici del Municipio Levante che già oggi vengono aperti da una Cooperativa vincitrice di apposito appalto».

Impegna inoltre giunta e presidente a provvedere all'apertura «da subito dell'ingresso dei giardini pubblici di Villa Gentile di Via dei Mille impegnandosi nel più breve tempo possibile, come deciso durante le riunioni di Commissione, ad installare una telecamera collegandola con l’impianto di video sorveglianza del Campo Sportivo e a richiedere al Concessionario, che come da contratto è impegnato nella manutenzione ordinaria e straordinaria nonché della guardiania dei giardini, di provvedere ad una manutenzione straordinaria come richiesto dalle relazioni dei tecnici dell’Assessorato al Verde e dalla relazione agronomica al fine di rendere i giardini fruibili in sicurezza. Di impegnare, infine, il Comune di Genova per quanto non di competenza del Municipio Levante».