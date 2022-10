Villa Serra di Cornigliano in mano a vandali e degrado

Villa Serra di Cornigliano è in mano ai vandali e abbandonata al degrado: questo è quanto denuncia Valter Pilloni (Vince Genova) in consiglio comunale.

La villa storica, imponente edificio patrizio costruito nel '700 in stile neoclassico e situato lungo via Cornigliano, era stata oggetto di un'imponente opera di restauro nel 2010 ma poi era stata nuovamente abbandonata: "Nel 2010 - riferisce Pilloni - era stato attuato finalmente un piano conservativo dell'immobile. Il restauto costò poco meno di due milioni di euro e ridiede dignità alla villa, creando grandi aspettative tra i residenti. Ma a distanza di 12 anni nulla è cambiato: l'edificio è sempre in attesa di essere assegnato a un eventuale fruitore".

Nel frattempo sono arrivati anche i vandali: "Questo lungo periodo di inutilizzo ha consentito ai vandali di turno di danneggiare la parte esterna del portico e della terrazza, con un accanimento feroce e immotivato che rischia di compromettere la bellezza della villa".

"È stato fatto un sopralluogo dal tecnico - ha detto l'assessore al Patrimonio Francesco Maresca - ed effettivamente ci sono molte parti dell'edificio che necessitano di manutenzione. Abbiamo segnalato ad Aster il cattivo stato dell'edificio, e per quanto riguarda le pareti e le scritte dei vandali abbiamo segnalato agli uffici competenti. Sarà mia cura vedere io stesso la villa con un sopralluogo per verificare opportune misure di sicurezza in modo da impedire lo sfregio di questi edifici da parte di ignoti".