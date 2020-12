Natale, la visita del sindaco Marco Bucci alla sede dell'elisoccorso

Visita del sindaco di Genova, Marco Bucci, al Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Liguria nel giorno di Natale.

Bucci è arrivato all’aeroporto Cristoforo Colombo in mattinata, e ha incontrato i vigili del fuoco impegnati ogni giorno nei soccorsi, salendo sull’elicottero in dotazione per effettuare servizi con il 118 e portando i suoi auguri anche al Nucleo Sommozzatori.

«A tutti i genovesi impegnati oggi al lavoro per garantire ogni tipo di servizio alla città - ha detto il sindaco - i miei ringraziamenti e i miei più sentiti auguri di buon Natale».