Tiler regala le piastrelle in piazza De Ferrari: il video della giornata tra code e sorrisi

La coda per ricevere in regalo una piastrella, il giorno della vigilia di Natale, aveva fatto il giro di piazza De Ferrari: tantissimi i genovesi che si erano radunati per ritirare un originale dono firmato da Tiler, artista di strada celebre a Genova per le sue opere satiriche e anche per il suo storico riserbo (il suo volto è sempre nascosto dalla maschera di una scimmia).

Chi si è messo in coda con gli amici, chi ne ha approfittato per fare un giro fuori con il cane, chi ha comprato un palloncino per i bambini e chi ha immortalato la scena con lo smartphone, chi ha ritirato il regalo con un sorriso e chi invece è rimasto deluso perché le piastrelle ovviamente, a un certo punto, sono finite.

ECCOCI PRONTI!!! Vediamo quanti di voi si riconosceranno nel video che va a chiudere questo nostro appuntamento in piazza! Ho letto tante belle cose in questi giorni! Tanti di voi in quella fila hanno stretto nuove amicizie, si sono divertiti e hanno passato un pomeriggio di vigilia diverso. Una vigilia che resterà nel mio cuore per sempre e spero anche nei vostri. Di certo ho realizzato che, come pensavo, siete un pubblico fatto di persone educate, sorridenti che hanno sempre voglia di mettersi in gioco! Quindi restate a guardare perché quest'anno che sta per arrivare ne faremo delle belle insieme! Un ringraziamento speciale va a tutti quelli che hanno collaborato affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi, a cominciare dall'assessore Francesca Corso che è stata essenziale in fase di progettazione dell'evento, proseguendo poi con le stupende persone che hanno giocato a fare gli elfi e a tutti quelli che hanno curato la parte organizzativa tra i quali un ringraziamento speciale va a Alby Lacqua il nostro ART MANAGER. Pubblicato da Tiler su Mercoledì 28 dicembre 2022

