VIDEO | La proposta di matrimonio ai mercatini di Natale, tra applausi e commozione

Fiori d'arancio in vista per una coppia ligure dopo la proposta di matrimonio ai mercatini di Natale di Aosta. Il gesto ha colto di sorpresa i passanti, molti dei quali si sono fermati per filmare la scena, applaudire e congratularsi con i due novelli promessi sposi.

Non se lo aspettava proprio Federica, che stava camminando con il suo Diego per le strade di Aosta quando a un tratto lui, fermandosi sotto una maxi pallina di Natale, si è inginocchiato sfoderando un anello: al "sì" sono seguiti commozione e abbracci.

Galeotto fu il lavoro per la varazzina Federica Landolfa e l'arenzanese Diego Santin, che si sono conosciuti un paio di anni fa lavorando in una struttura per persone con disabilità di Varazze, lei educatrice e lui oss. Dopo una lunga amicizia, negli ultimi tempi è sbocciato l'amore e i due hanno deciso di non volersi lasciare più. Un momento di serenità dopo un periodo di sofferenze segnato da problemi di salute e lutti familiari che hanno colpito i due giovani. Poi la vacanza in Valle d'Aosta, e la proposta in piazza.

"La dichiarazione pubblica è stata una grande emozione - racconta Diego a GenovaToday - e vorremmo lanciare un messaggio di speranza: anche i momenti difficili nella vita possono essere superati. Federica e io siamo rinati e insieme stiamo vincendo le nostre paure. E nei momenti in cui ci lasciamo prendere dallo sconforto, ci supportiamo l'un l'altra". E dunque quest'anno, per Natale, i due hanno deciso di farsi un regalo importante: la promessa di esserci sempre.

Diego dopo la proposta ha anche scritto al Comune di Aosta: "Il 16 dicembre presso i mercatini di Natale ad Aosta ho chiesto alla mia compagna di sposarmi ricevendo un bellissimo "sì", grazie infinite per l'organizzazione e la magica location!". L'amministrazione ha risposto: "Siamo onorati di aver fatto da cornice a un momento così speciale: una proposta di matrimonio tra le luci del nostro Marché Vert Noël. Auguriamo a Diego e Federica una vita insieme piena di felicità e amore. Congratulazioni!"

