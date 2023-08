'Guasto d'amore' di Bresh dal campanile della chiesa: il video è virale tra i genoani

Condiviso centinaia di volte sui vari social e passato di smartphone in smartphone attraverso WhatsApp, in poche ore è diventato virale tra i sostenitori del Genoa. Stiamo parlando del video girato a Villanoce (frazione di Rezzoaglio) che riprende il campanile della chiesa che intona la celebre canzone 'Guasto d'amore' di Bresh. Un brano dedicato al Grifone che è stato pubblicato nel 2021 diventando in brevissimo tempo un vero e proprio secondo inno della squadra.

Il video è stato girato nella giornata di San Rocco, santo patrono del Paese, ed è stato condiviso dallo stesso cantante genovese nelle proprie storie Instagram. Secondo quanto trapelato il parroco non sarebbe stato al corrente del legame della canzone con la tifoseria del Genoa e l'esecuzione, tra i brani scelti per la festa, sarebbe stata eseguita da alcuni campanari che portano avanti la tradizione in Val d'Aveto.

Chi è Bresh, cantante di 'Guasto d'amore'

Andrea Brasi, in arte Bresh, proviene dall’immaginario collettivo della Drilliguria, wave genovese caratterizzata da flow continuo e testi che raccontano la vita di tutti i giorni romanzata quasi a poesia cantautorale marinaresca. In questo genere, Bresh si distingue per la sua scrittura semplice e diretta, comprensibile fin dal primo ascolto, una voce vivace accompagnata da una melodia morbida che si adatta a tutti i cambiamenti emotivi della musica.