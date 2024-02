Sestri Ponente, la pavimentazione del vicolo è compromessa: "Lavori in arrivo"

È un vicolo molto frequentato per la presenza di case, di un supermercato e per il collegamento che rappresenta tra il centro del quartiere (inclusa l'arteria pedonale via Sestri) e la strada statale, ma la pavimentazione è dissestata e i pedoni corrono il reale rischio di inciampare e farsi male.

Così Mariajosé Bruccoleri (Pd) ha portato la questione di vico Schiaffino, a Sestri Ponente, in consiglio comunale, scoprendo che a breve partiranno lavori per la sistemazione della strada. "La pavimentazione risulta gravemente compromessa con pericoli per l'incolumità pubblica, sono stati programmati interventi?".

A seguito della segnalazione della consigliera, i tecnici del Comune hanno effettuato un sopralluogo: "Il primo tratto - riferisce l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente - è in un buono stato generale di manutenzione fatta eccezione per alcuni sollevamenti che Aster provvederà a sistemare. Il secondo tratto, quello compreso tra via Menotti e via Sestri, presenta diverse problematiche derivanti principalmente da cedimenti di allacci fognari privati oltre che a interventi sul sottosuolo con vistose pezze d’asfalto. In questo caso si stanno verificando le proprietà degli allacci fognari per avviare la sistemazione definitiva da parte dei titolari. Non appena avverranno queste riparazioni si procederà al rifacimento integrale del manto d’asfalto, tra l’altro già inserito nella programmazione Aster".

Infine, nell’ultima parte, quella che va da via Sestri a via Paglia, sono presenti alcune problematiche che saranno risolte con interventi di Aster, già stati dall'amministrazione.