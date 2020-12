Ultimo shopping natalizio e incidente, traffico in tilt in centro

Traffico in tilt lunedì sera in centro a causa di due incidenti avvenuti poco prima delle 18 alla fine di via XX Settembre, all'incrocio con via Cadorna e via Fiume, e all'imbocco di via Galata, che ha appensatito ulteriormente la viabilità.

Complici gli ultimi giorni di acquisti natalizi, infatti, nella zona del centro il traffico era congestionato già dal primo pomeriggio, con tutti i parcheggi pieni, rallentamenti e code. L'incidente avvenuto poco prima delle 18 alla fine di via XX Settembre ha aggravato la situzione: nessuno sarebbe rimasto ferito, ma l'incrocio si è ritrovato improvvisamente bloccato con pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Sul posto la polizia Locale per i rilievi e per regolare il passaggio di auto e mezzi pubblici. Rallentamenti anche in Sopraelevata in direzione levante, sempre per traffico intenso.