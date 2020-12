Via XX Settembre pedonale, Bucci promuove l’esperimento: «Ne riparliamo a gennaio»

Il primo weekend di pedonalizzazione di via XX Settembre ha convinto il sindaco Marco Bucci: pur ammettendo che «ci sono chiaroscuri», il primo cittadino si è detto soddisfatto dell’esito dell’esperimento, annunciando anche l’intenzione di replicarlo «ma orma a gennaio o febbraio».

«Alcune cose si possono fare meglio, soprattutto per quanto riguarda gli autobus - ha detto Bucci - ma l’esperimento è stato positivo, perché ha consentito a più persone di andare a fare shopping limitando gli assembramenti e mantenendo le distanze. La giornata di pioggia non ha aiutato, ma pensiamo possa essere ripresa in futuro. Non lo faremo in giornate di zona rossa perché non ci saranno così tante persone in giro, semmai a gennaio o febbraio. La pedonalizzazione può essere una cosa imporrante se fatta con criterio».

Il sindaco ha quindi ricordato che martedì 22 e mercoledì 23 dicembre sarà possibile percorrere in auto anche le corsie delle piste ciclabili in Corso Italia, provvedimento adottato con ordinanza per cercare di far defluire il traffico in zona, aumentato anche dopo l’apertura di Esselunga: «Il 24 dicembre, dopo avere contato le auto, prenderemo le nostre decisioni. Ritengo però che non sia assolutamente il caso di fare marcia indietro sulle piste ciclabili, vogliamo portare la bicicletta come mezzo di mobilità intelligente ed ecologica in tutta la città e questa è una nostra ferma intenzione».