Via XX pedonale nel weekend, il primo giorno tra scettici e convinti: le interviste

Primo giorno per via XX Settembre pedonale. L'iniziativa, voluta dal Comune di Genova per limitare gli assembramenti, è valida per questo weekend, l'ultimo prima di Natale, dopodiché si tornerà alla normalità.

Ma come hanno reagito i genovesi a questa novità? Nel nostro video (guardalo qui) abbiamo lasciato la parola ai cittadini: in generale via XX Settembre pedonale piace, una bella novità, anche se non tutti si trovano d'accordo sul fatto che sia servita per limitare gli assembramenti. Complice la pioggia (e il gran numero di persone in giro per gli ultimi acquisti) in molti hanno cercato infatti ugualmente rifugio sotto i portici.

«L'assembramento non si evita - spiega una signora di passaggio, nel video - mi sembra che non cambi nulla perché c'è comunque una marea di gente tutta quanta ammassata». «Problema dell'assembramento risolto? Più o meno» dicono due ragazze in centro per lo shopping. «Sono tutti appiccicati lo stesso» si lamenta un'altra signora.

Ma al di là delle condizioni meteo e dell'emergenza covid, via XX Settembre pedonale potrebbe avere un futuro? Su questo i cittadini sono divisi: la formula ha convinto per l'ultimo weekend prima di Natale, ma per i giorni feriali il primo pensiero va al traffico, con la paura che possa rimanere congestionato (oggi, come si vede nel video, alcuni volontari sono dovuti scendere da un'ambulanza per togliere le transenne per passare).

«Rimanere pedonale? Forse no, si creerebbe troppo scompiglio per le macchine» afferma un ragazzo. «Non so se la manterrei pedonale anche dopo il covid, c'è tanto traffico» dice un passante. «Di solito non c'è così tanta gente in giro come adesso, è Natale» spiega una coppia.

Non tutti la pensano uguale, però: «A me via XX pedonale piace, e piacerebbe mantenerla anche in futuro, ci sarebbe meno smog - commenta una signora - il periodo è triste, vedere gente in giro mette allegria». «Una buona idea da mantenere anche dopo il covid» dice un passante.

