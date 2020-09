Via Porro, nei palazzi "sopravvissuti" nuove case per anziani e studenti

Diventeranno alloggi per anziani e studenti gli appartamenti ai civici 5,6 e 11 di via Porro e ai civici 39 e 41 di via del Campasso, palazzi espropriati per la costruzione del nuovo ponte sul Polcevera ma alla fine non demoliti perché non influivano sul tracciato né sul cantiere.

In totale sono centotrenta (110 in via Porro, 20 in via Campasso) gli appartamenti che il Comune potrà acquisire a titolo gratuito per la realizzazione del “Programma residenziale di social housing delle vie Porro e Campasso”, e rispondere alla domanda abitativa cittadina con particolare riferimento alle categorie sociali più fragili.

Tre dei palazzi oggetto dell’intervento, quelli in via Porro, sono all’interno dell’area del Parco del Polcevera, gli altri due del Campasso sul suo confine. Il Comune affiderà a Spim, la società partecipata del Comune di Genova, il compito di formulare una proposta che preveda un piano finanziario, la composizione dell’offerta locativa, i termini di affitto e l’eventuale vendita convenzionata.

La trasformazione degli edifici, che richiederà una particolare attenzione soprattutto sull’efficientamento energetico e dovrà garantire una buona qualità architettonica, punterà a una destinazione sociale differenziata, così da permettere anche l’equilibrio economico finale dell’operazione di rigenerazione urbana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Obiettivo, differenziare il cosiddetto “social housing” prevedendo alloggi finalizzati all’inclusione sociale e alloggi a canone moderato o in vendita a prezzo convenzionato, con un valore massimo di locazione o vendita per le varie tipologie residenziali stabilito in base alle finalità suddette.