Verniciatura nuovo ponte, chiusure alternate di via Perlasca e via Trenta Giugno

Ancora un po’ di disagi per i residenti della Valpolcevera sul fronte mobilità. La verniciatura dell’impalcato del nuovo ponte, infatti, si sta avviando verso la fine, ma sino al completamento dei lavori via Perlasca e via Trenta Giugno resteranno chiuse in tempi differenti.

La struttura commissariale ha comunicato le modifiche al traffico dopo alcune segnalazioni da parte dei cittadini sulla confusione generata dalle chiusure: via Perlasca, attualmente chiusa al transito, lo resterà sino alle 7 di sabato 28 novembre.

Una volta riaperta via Perlasca è prevista la chiusura al traffico di via Trenta Giugno, dalle 10 di sabato 28 novembre fino a cessate esigenze: «Il programma potrà subire variazioni - sottolineano dalla struttura commissariale - anche a seconda delle condizioni metereologiche».