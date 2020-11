Lavori al ponte San Giorgio, via Perlasca chiusa per (almeno) due giorni

Via Perlasca chiusa per almeno due giorni per lavori al ponte San Giorgio.

Per attività di completamento della pila 10 la strada chiuderà a partire dalle 9 di martedì 10 novembre, e resterà chiusa sino al termine dei lavori, presumibilmente fino alle ore 7 di giovedì 12 novembre.

Sul posto sarà presente la polizia Locale per le operazioni di chiusura e riapertura, mentre il personale della società PerGenova si occuperà del posizionamento e della rimozione delle opportune transenne e della cartellonistica di cantiere.