Demolizione diga di Begato: chiusura via Maritano e modifiche ai bus dal 21 giugno

Proseguono i lavori per la demolizione della Diga di Begato e da lunedì 21 giugno 2021 sarà chiuso (fino a cessate esigenze) un nuovo tratto di via Maritano. Amt ha comunicato le modalità con cui verranno riorganizzate le linee dei bus che servono la zona: 270/, 271, 271 e 670/. Ecco tutte le modifiche.

Demolizione diga di Begato e chiusura via Maritano

Nell’ambito dei lavori di rigenerazione del quartiere di Begato, nella notte tra il 20 e il 21 giugno, verrà infatti spostata verso monte la cantierizzazione dei lavori di via Maritano per cui via Cechov sarà raggiungibile da via Reta e Maritano. La demolizione della Diga Bianca è al termine, mentre l’avvio la demolizione della Diga Rossa è previsto per fine mese, fino a settembre.

La riapertura all’altezza dell’ex civico 59 di via Maritano è prevista per lunedì mattina e la chiusura della strada è spostata all’altezza dei civici 92-95. Gli abitanti di via Checov possono accedere da via Teglia. La chiusura di via Maritano, all’altezza della casetta ambientale, è stata anticipata per svolgere le operazioni di demolizione con minore impatto possibile sulla mobilità locale, in concomitanza con la chiusura delle scuole. Nelle vie Maritano, Cechov e Rinaldo permangono le attuali limitazioni: il limite massimo di velocità di 30 chilometri all’ora e il divieto di fermata nei tratti interessati dalle lavorazioni. Nei tratti stradali più critici la viabilità è gestita da semafori. L’attivazione della nuova fase di lavorazione verrà svolta con l’ausilio di personale della Direzione mobilità e della Polizia Locale.

Linea 270/

Sarà in servizio sul percorso Brin/Costa di Begato, nella fascia oraria 5.00/21.00.

Direzione Begato: i bus, in partenza dal capolinea di via Brin, proseguiranno per via Canepari, via Rossini, via Vezzani, via Wagner, via Linneo dove effettueranno capolinea nella area appositamente predisposta.

Direzione Brin: i bus, in partenza dal capolinea di via Linneo, proseguiranno per via Linneo, via Wagner, via Vezzani, piazza Pallavicini, via Rossini, via Jori, via Brin dove effettueranno capolinea.

Linea 271

Sarà in servizio sul percorso Bolzaneto (via Reta) /via Cechov nella fascia oraria 5.00/21.00.

Direzione via Cechov: i bus, in partenza dal capolinea di via Reta, proseguiranno per via Teglia,via Maritano, via Cechov dove effettueranno capolinea nell’ area appositamente predisposta (codice fermata 2673).

Direzione via Reta (Bolzaneto): i bus, in partenza dal capolinea di via Cechov, proseguiranno per via Maritano, via Teglia, via Reta, giro del Vento, via Bolzaneto, via Pastorino, via Reta dove effettueranno capolinea.

Linea 271/

Sarà in servizio sul percorso Costa di Begato/via Pedrini, nella fascia oraria 5.00/21.00.

Direzione via Pedrini: i bus, in partenza dal capolinea di via Linneo, proseguiranno per via Maritano, via Brocchi (da inizio servizio alle 6.50 ed escluso giornate festive), via Pedrini dove effettueranno capolinea nella area appositamente predisposta (codice fermata 2580).

Direzione via Linneo: i bus, in partenza dal capolinea di via Pedrini, proseguiranno per via Maritano, via Linneo dove, all’altezza della chiesa di San Giovanni Battista, effettueranno capolinea nell’area appositamente predisposta (codice fermata 1902).

Linea 670/

Sarà in servizio sul percorso Brin/via Pedrini, nella fascia oraria 21.00/fine servizio.

Direzione via Pedrini: i bus, in partenza dal capolinea di via Brin, proseguiranno per via Canepari, via Rossini, via Vezzani, via Wagner, via Linneo, via Maritano, via Brocchi, via Pedrini dove effettueranno capolinea nella area appositamente predisposta (codice fermata 2580).

Direzione Brin: i bus, in partenza dal capolinea di via Pedrini, proseguiranno per via Maritano, via Linneo, via Wagner, via Vezzani, piazza Pallavicini, via Rossini, via Jori, via Brin dove effettueranno capolinea.

Tutti gli orari sono consultabili sul sito www.amt.genova.it e sulla App Amt.