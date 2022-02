Campo sportivo via Lugo, l'annuncio: "Sarà riqualificato dal Comune"

Il campo sportivo di via Lugo sarà riqualificato. Lo ha annunciato l'assessore Pietro Piciocchi, il consigliere comunale della Lega Davide Rossi, che aveva portato avanti la questione anche a Tursi, ha fatto il punto della situazione sulla struttura di San Teodoro.

"Fin da quando ero un consigliere municipale - ha spiegato Rossi - ho seguito con attenzione le dinamiche legate al campo di Via Lugo e alle case popolari che lo circondano. Come consigliere comunale ho lavorato per chiedere un restyling generale del campo, compresi anche l'implementazione degli spogliatoi e la creazione di una tribuna ad oggi assente".

"Ringrazio l'Assessore Piciocchi che dopo varie riunioni con il sottoscritto e l'associazione che gestisce l'impianto - aggiunge il consigliere della Lega - siamo riusciti a confermare la partenza dei lavori per una riqualificazione non solo del campo ma di tutta la zona intorno anche dal punto di vista sociale, data l'ubicazione al centro di un quartiere popolare. Sicuramente bisognerà lavorare per accentrare al Comune la gestione dell’ex circoscrizione di San Teodoro anch’essa sita in via Lugo, secondo me oggi gestita male dal municipio, per farla diventare un punto di ritrovo e di aggregazione per gli abitanti (anziani e famiglie) attraverso il comitato dei residenti, così come gli spazi vicino al campo anch’essi sotto utilizzati nei quali già operano le associazioni Centro west e Gigi Ghirotti, da anni il quartiere attende la creazione di un distaccamento della Polizia Locale".

L'assessore comunale Pietro Piciocchi ha scritto sui propri social: "Con gioia comunico che il Comune ha deciso di intervenire per il rifacimento del campo sportivo di Via Lugo, per chi non lo conosce, impianto inserito nel quartiere di edilizia residenziale pubblica al di sopra di Via Bologna. Era un preciso impegno che ci eravamo presi e che porteremo a compimento nell'ambito della grande opera di riqualificazione dei nostri quartieri Erp".