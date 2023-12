Chiusura via di Francia per lavori, le modifiche a bus e traffico

Via di Francia chiusa per due sere a causa dei lavori stradali del nodo di San Benigno. Dalle ore 21 di mercoledì 27 dicembre 2023 alle ore 6 di giovedì 28 dicembre e poi nuovamente dalle ore 21 di giovedì 28 alle ore 6 di venerdì 29 è stato istituito con apposita ordinanza il divieto di transito nella carreggiata di monte nel tratto compreso tra la rotatoria di via Scarsellini e via Cantore. Consentito il transito ai veicoli diretti alle proprietà laterali e alle attività commerciali, limitatamente al tratto compreso tra via Cantore e via Balleydier.

Modifiche anche alle linee bus 1, 7, 9, 20, N1 e N2, di seguito il dettaglio.

Direzione Ponente : i bus, giunti in via Milano, proseguono per la corsia a mare del tunnel di via di Francia, via Milano, via Pietro Chiesa, via Angelo Scarsellini, via di Francia, dove riprendono regolare percorso.

: i bus, giunti in via Milano, proseguono per la corsia a mare del tunnel di via di Francia, via Milano, via Pietro Chiesa, via Angelo Scarsellini, via di Francia, dove riprendono regolare percorso. Direzione Levante: percorso regolare.

Altre limitazioni alla viabilità sono poi previste dalle ore 21 di venerdì 29 dicembre alle ore 6 di sabato 30 dicembre. In particolare, nel tratto di via di Francia compreso tra via Scarsellini e via Balleydier ci sarà il limite dei 30 km/h, previsto anche il divieto di transito veicolare sulla carreggiata di mare, fatta eccezione per i veicoli diretti e/o provenienti dalle proprietà laterali carrabili autorizzate e dalle attività commerciali ubicate nel tratto di strada in parola con accesso contingentato e regolato, compatibilmente con l’esecuzione dei lavori, da movieri. E ancora divieto di transito nella corsia veloce della carreggiata di monte nel tratto compreso tra la rampa discendente della strada Sopraelevata Aldo Moro e via Scarsellini e, di conseguenza, nel cosidetto 'tornaindietro' di collegamento tra la carreggiata di monte e quella di mare di via di Francia ubicato all’altezza del distributore di carburante. Divieto di transito pedonale, inoltre, sul marciapiede lato mare nel tratto compreso tra il distributore di carburante e l’attraversamento pedonale ubicato a levante di via Passo a via di Francia con deviazione dei flussi pedonali su itinerario alternativo. Chiusa ai mezzi pesanti, infine, via De Marini, a eccezione dei bus Amt.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp