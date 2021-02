Via Ferri chiusa per oltre un mese, altro cantiere da "tilt" in Valpolcevera

I lavori per la messa in sicurezza della strada hanno costretto alla chiusura di un tratto della strada, con pesanti conseguenze per la viabilità

Chiusa per più di un mese (35 giorni per l’esattezza) via Evandro Ferri per lavori di messa in sicurezza idrogeologica. E per i residenti e i commercianti della Valpolcevera scatta un altro - l’ennesimo - cantiere che impatta pesantemente su traffico e viabilità.

Via Ferri resterà chiusa nel tratto compreso tra via Borzoli e via Fegino almeno sino alla prima settimana di marzo. Il che significa che la stragrande maggioranza del traffico e degli autobus che si ritroverebbero a passare in via Ferri deviano su via 30 Giugno e via Perlasca, con conseguente “tilt” del traffico.

La polizia Locale ha già provveduto a installare le transenne all’altezza del distributore di benzina, ma sono molti i residenti che lunedì mattina si sono ritrovati davanti all’improvviso la strada chiusa e si sono visti costretti a fare inversione di marcia.

Anche i comitati insorgono, con la presidente del Comitato Spontaneo Cittadini di Borzoli e Fegino che ha sottolineato le pesanti ripercussioni sulla viabilità nel quartiere: «In via Ferri un delirio di macchine che pensano di poter passare in via Fegino - si è sfogata la presidente Antonella Marras - strada pedonale chiusa ai veicoli e camion che si ritrovano a fare manovre incredibili. Il caos è servito, non ho parole».

Chiusura via Ferri, le modifiche agli autobus

La chiusura di un tratto di via Ferri ha comportato anche la deviazione delle linee 53, 63, 63/ 653, 663, e della navetta scolastica SC10 (Pallavicini – Borzoli – Sestri)

- Linee 53 e 653

Direzione Rivarolo: i bus, giunti al termine di via Borzoli, svolteranno a destra in corso Perrone dove effettueranno fermata di fine corsa (fermata Perrone 1 codice n. 1082). Il collegamento con piazza Pallavicini sarà garantito da una navetta bus in partenza dalla rotatoria di via Ferri.

Direzione Sestri: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di corso Perrone (in corrispondenza della fermata Perrone 7 codice n. 1039) svolteranno per via Borzoli dove riprenderanno regolare percorso.

- Linee 63, 63/ e 663

Direzione Pontedecimo: i bus, giunti al termine di via Bianchi, proseguiranno per ponte Romero, via Perlasca, via al Ponte Polcevera, via Ferri dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Sampierdarena: i bus, giunti alla rotatoria di via Ferri (intersezione con ponte Polcevera), transiteranno per il vecchio ponte sul Polcevera quindi proseguiranno per via 30 giugno 1960, via Bianchi, via Perini, rotatoria Perrone, via Perini dove riprenderanno regolare percorso.

- Navetta scolastica SC10

I bus effettueranno il seguente percorso:

Direzione Sestri: piazza Pallavicini, via al ponte Polcevera, rotatoria Ferri, vecchio ponte Polcevera, via 30 giugno 1960, via Perini, corso Perrone, via Borzoli, via Giotto, via Hermada, via Puccini, via Travi.

Direzione piazza Pallavicini: via Travi, via Menotti, via Manara, via Giotto, via Borzoli, corso Perrone, via Perini, ponte Romero, via Perlasca, via al ponte Polcevera, piazza Pallavicini.

Contestualmente alla chiusura di via Ferri, sarà in servizio la navetta PR che collega corso Perrone con via Bianchi (Campi). Il collegamento sarà attivo tutti i giorni, nelle fasce orarie 6.00-9.00,12.00-15.00 e 17.00-20.00, fino a cessate esigenze.