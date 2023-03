Via di Francia chiusa nel fine settimana, le modifiche ai bus

Dovrà rimanere chiusa dalle ore 21 di venerdì 17 marzo alle ore 6:30 di lunedì 20 marzo via di Francia, interessata da alcuni lavori stradali. Inevitabili quindi alcune modifiche al percorso delle linee bus che sono state ufficializzate da Amt.

Linee bus 1, 7, 9, 20, N1, N2

Regolare il percorso in direzione levante. In direzione ponente, invece, i bus giunti in via Milano proseguiranno per il tunnel di via di Francia, via Milano, via Pietro Chiesa, via Scarsellini, rotatoria di via Scarsellini e via di Francia, dove riprenderanno il regolare percorso.

Linea 3

Regolare il percorso in direzione ponente. In direzione levante i bus, giunti alla rotatoria di via di Francia, transiteranno invece per via de Marini, via Balleydier, via Albertazzi, via Milano, rotatoria Dinegro, dove riprendono regolare percorso.