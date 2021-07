Via Cornigliano, avanti con la riqualificazione: nuovo cantiere e nuove modifiche alla viabilità

Dall’ultima settimana di luglio verrà istituito un bypass per consentire i lavori all’altezza di via San Giovanni d’Acri

Ancora modifiche alla viabilità nel ponente genovese per la riqualificazione di via Cornigliano, affidata a Società per Cornigliano..

Il cantiere questa volta sorgerà nei pressi dell’incrocio con via San Giovanni d’Acri, e comporterà l’istituzione di un bypass che consente di aggirare l’incrocio "garantendo comunque la continuità di servizio pubblico e la percorribilità di via Cornigliano", come fa sapere Società per Cornigliano.

Il bypass è stato testato lo scorso 9 luglio con un mezzo prova di Amt, e prevede l’utilizzo in ingresso e in uscita delle vie limitrofe a valle di via Cornigliano: Via San Giovanni D’Acri, Via Capodistria, Via Bellini, Via Brighenti, Via Bigliati.

L’intervento dovrebbe durare circa 45 giorni, e dunque sino a settembre inoltrato, e la notizia dell’ennesimo cantiere ha suscitato parecchie perplessità dopo le ultime settimane difficilissime dal punto di vista della viabilità per il doppio senso alternato.

“Siamo a conoscenza che questa informazione, fornita senza dovuto approfondimento, abbia scatenato preoccupazione nei residenti nelle vie interessate - fanno sapere da Sviluppo Genova - Dalle verifiche condotte è emersa la necessità di eliminare, in punti strategici, circa 20/25 posti auto distribuiti tra le vie interessate al fine di consentire il transito ai mezzi pubblici in sicurezza. L’unica via che per la sua geometria, non permetterà la sosta è via Brighenti, dove saranno realizzati anche una fermata bus ed un percorso pedonale”.