Voltri, capriolo bloccato sulla spiaggia salvato col gommone

È rimasto intrappolato su un angolo di spiaggia tra Voltri e Vesima per giorni, ma alla fine è stato salvato grazie agli sforzi di guardie zoofile e vigili del fuoco.

Disavventura a lieto fine per un giovane capriolo, finito non si sa bene come sulla spiaggia. L’animale è stato avvistato da diverse persone che lo hanno segnalato, e alla fine si è deciso di recuperarlo.

Per prenderlo, vigili del fuoco e guardie zoofile hanno usato una serie di attrezzature e il gommone: una volta recuperato, lo hanno affidato alle guardie zoofile, che lo hanno portato sulle alture e lì lo hanno liberato.