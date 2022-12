Riqualificazione Vernazzola, i dubbi dell'opposizione: "Subito un tavolo di lavoro"

Tiene banco nel Municipio Levante la questione relativa alla riqualificazione di Vernazzola annunciata dal Comune nelle scorse settimane e anche al centro di una protesta attraverso alcuni volantini comparsi nei giorni scorsi in diverse vie della zona, in cui si leggeva: "Giù le mani da Vernazzola. Basta cemento". Il progetto riguarda la riqualificazione della passeggiata a mare e dell’accessibilità del borgo di Vernazzola e, come si legge nella delibera di giunta "propone la rigenerazione adattiva degli spazi pubblici con l’inserimento di servizi, la sistemazione, il ridisegno dei percorsi ed il miglioramento dell’accessibilità mediante la realizzazione di un tratto di percorso pedonale mancante a est, verso il depuratore che permetta anche di accedere all’area soprastante il depuratore stesso utilizzata come spazio di aggregazione, nonché l’aumento di confort ambientale con l’inserimento di nuove piantumazioni e l’utilizzo di illuminazione a basso consumo energetico". Un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro con risorse del programma Pon Metro Plus 2021-2027.

Serena Finocchio, ex candidata presidente per la coalizione progressista e consigliera di opposizione del Levante, esprime alcuni dubbi: "Tra gli obiettivi dichiarati c'è quello di perseguire una migliore vivibilità e accessibilità. Dopo aver visionato il progetto mi sorgono alcune domande. Se la passeggiata e gli accessi sono già presenti, con la camminata a est via Vernazzola già caratteristica del borgo stesso in quanto 'creuza' e con una sua identità legata alla cultura marinara tipica ligure, creando ex novo una nuova passeggiata non si corre il rischio che questo intervento possa essere l’ennesima mossa di gentrificazione che nulla ha a che vedere con la realtà intorno?"

"Il verde, per quanto possa essere esteticamente bello, - sostiene Finocchio - potrebbe avere problemi cosi a contatto con la salsedine. Sembra difficile possa vivere sia d'estate che diverno, sempre se non si opti per la macchia mediterranea, che di certo ha una funzione differente della ricerca del frigerio estivo, per non parlare poi del problema della mareggiata che in quel caso porterebbe via tutto. Ho ancora ben impresso - prosegue - quello che è successo nel 2018 quando sono andata ad aiutare i residenti alle prese con le condizioni pietose in cui versava la spiaggia. Non sarebbe stato meglio investire quei soldi sulla protezione a mare della stessa? Mi viene poi da sorridere leggendo tra le righe del posizionamento dell'ape della birra, dove oggi durante la stagione estiva sono sistemati i bidoni della spazzatura. In tutto questo progetto non si parla di bidoni dell'immondizia e per chi conosce il quartiere sa quanta spazzatura, tra chi vive il giorno la spiaggia e chi va di notte, venga prodotta quotidianamente, tanto è vero che durante l'estate i residenti chiedono continuamente l’aumento dei cassonetti".

E quindi di cosa ha bisogno Vernazzola secondo la consigliera di opposizione? "Di tutela e protezione attraverso una soffolta per le mareggiate, una strategia di gestione e smaltimento dei rifiuti e un maggior presidio sul territorio per garantire la tranquillità dei residenti sopratutto nei mesi estivi dove la spiaggia diventa terra di nessuno. Nel progetto del Comune non ho trovato nulla di tutto questo. L'unica nota positiva è la creazione della rampa per disabili per accedere all’area sovrastante il depuratore. Mi auguro - conclude Finocchio - che possa essere organizzato a breve un gruppo di lavoro, un'assemblea partecipata per lavorare in collaborazione con il Municipio Levante, maggioranza e minoranza, per il bene di Vernazzola".