Vanni Oddera a Cornigliano per una giornata dedicata alla mototerapia

Salti ed evoluzioni con la moto, sotto gli occhi di grandi e piccini e per una buona causa: Vanni Oddera, Massimo Bianconcini e Francesco Buetto si sono esibiti oggi, venerdì 10 maggio, in due spettacoli di freestyle motocross fuori dalla sede della Cgil, in via San Giovanni d'Acri a Cornigliano. La giornata dedicata alla moto terapia è stata organizzata dalla Camera del Lavoro di Genova e dalla fondazione Cepim Onlus, ente di riabilitazione per le persone con disabilità intellettiva di origine genetica.

Dopo gli spettacoli, i percorsi di moto terapia dedicati ai ragazzi delle associazioni, al quartiere e alla città. La giornata di festa ha come filo conduttore la sensibilizzazione ai temi della disabilità e la promozione dell’inclusione sociale a partire dai giovanissimi.

“Ogni giorno lavoriamo per la tutela dei diritti e oggi in particolare dedichiamo questa giornata di festa ai temi dell’inclusione sociale: sono momenti di arricchimento e sensibilizzazione per tutti, a partire dalle istituzioni che dovrebbero garantire maggiori risorse ai temi della disabilità – commenta Igor Magni, segretario generale della Camera del Lavoro di Genova –. L’obiettivo comune dovrebbe essere quello della piena realizzazione di ogni individuo e della costruzione di una società dove i valori sono la solidarietà e l’inclusione”. Nel corso della manifestazione è stata annunciata la prossima apertura in Camera del Lavoro di uno sportello dedicato alle disabilità.