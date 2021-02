Prolungamento metro e ferrovia merci: dai comitati della Valpolcevera un’assemblea pubblica

Se non arriva la convocazione del Comune, si muovono i cittadini. E così in Valpolcevera, in previsione di nuovi cantieri (o in attesa della conclusione di vecchi già aperti e non ancora conclusi), i comitati hanno deciso di muoversi in modo autonomo per chiedere "a che punto siamo" su fronte dei trasporti e dei lavori.

I Comitato Liberi Cittadini di Certosa e l’Associazione Progetti Comuni hanno infatti organizzato per sabato 20 febbraio un’assemblea pubblica alla Scuola Caffaro di via Gaz per discutere di due nodi fondamentali: da un lato il progetto di prolungamento della metro sulla tratta Brin-Canepari, dall’altro l’attivazione della linea merci ferroviaria tra porto, Campasso e Fegino.

«Dopo mesi di lavoro , settimane ed intere giornate passate a studiare di volta in volta progetti e documenti, partecipando a commissioni comunali, dove ci avevano "garantito" che ci sarebbero stati incontri con i cittadini direttamente sul territorio, altre nuove audizioni in commissioni comunali, per altro non più convocate, e tanto altro ancora - spiega Enrico D’Agostino, presidente del Comitato Liberi Cittadini di Certosa - siamo arrivati alla determinazione di indire un’assemblea pubblica».

«Organizzare un’assemblea pubblica in presenza rappresenterà alcune difficoltà perché ovviamente si dovranno garantire tutte le precauzioni inerenti alle normative del coronavirus - chiarisce D’Agostino - ma siamo certi di superarli con l'aiuto delle associazioni dei "Maggiordomo di Quartiere" e AgriAmbiente. Per chi volesse ulteriori informazioni sullo svolgimento dell’assemblea e magari prenotarsi già per l'entrata può venirci a trovare dal lunedì al sabato mattina delle 8.30 alle 12.30 e al pomeriggio del lunedì e martedì dalle 15 alle 17».