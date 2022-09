Cercasi 'contadini urbani': il bando per 34 orti in città

Cercasi agricoltori 'urbani' in Valpolcevera. Il Municipio ha informato che sono disponibili 34 appezzamenti di terreno che verranno assegnati tramite bando pubblico, a titolo oneroso, senza fini di lucro, a cittadini interessati alla coltivazione di orti urbani.

Si tratta di 14 orti in salita al Garbo in prossimità del civico 45, 12 orti in via Pierino Negrotto Cambiaso in prossimità del civico 145 e 8 orti in via alla Fornace del Garbo nei pressi del civico 6.

Il bando è disponibile sul sito del Comune di Genova, si tratta di appezzamenti tra i 57 e i 100 metri quadrati con canoni annuali molti bassi, tra meno di dieci e meno di trenta euro a seconda del terreno. La domanda può essere presentata entro le ore 12:00 di lunedì 24 ottobre 2022, gli appezzamenti sono quasi tutti disponibili dal primo gennaio 2023, 10 di quelli di via Negrotto Cambiaso e uno di quelli di via alla Fornace del Garbo dal primo marzo 2023.

Tra i requisiti necessari bisogna essere residenti nel Comune di Genova, non disporre nel territorio del Comune di Genova fondi di proprietà, o appartenenti a familiari conviventi, destinati alla coltivazione. Inoltre bisogna essere in grado di provvedere personalmente o con l'ausilio di familiari alla coltivazione dell'appezzamento assegnato e non aver avuto condanne penali per reati contro l'ambiente. Non possono diventare assegnatari, infine, i soggetti di qualsiasi natura che svolgano attività di impresa agricola.

La graduatoria degli aventi diritto viene predisposta dagli uffici municipali attribuendo un punteggio a ciascun partecipante, tra i criteri presi in considerazione il reddito dove vengono privilegiati quelli più bassi, l'età (punteggi più alti per i giovani) e il numero di componenti familiari (premiati i nuclei più numerosi). Ottengono, infine, un punto extra i portatori di handicap e i residenti del Municipio in cui si trova l'appezzamento.

Tutti i dettagli sono disponibili nel Pdf negli allegati in fondo all'articolo, con il bando completo.