Vaiolo delle scimmie, Bassetti: "Si naviga a vista, malattie infettive dovrebbero essere in cima alle priorità"

Non è contento della gestione del vaiolo delle scimmie Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino. "Vedo molta approssimazione sia sul vaiolo delle scimmie sia sulla gestione del covid a ottobre. Si naviga a vista". Così il medico commenta la decisione dei Cdc (Center for disease control) americani di passare dal livello di allerta 1 a 2 per il cosiddetto monkeypox virus.

"È pazzesco - dice ad Adnkronos Bassetti - l'unica cosa che sanno dire al Ministero della Salute è 'nessun allarme'. Hanno la coda di paglia per aver esagerato sul covid, questa è la verità".

L'infettivologo propone un cambio di marcia, con le malattie infettive in cima alle priorità del Governo, con un piano preciso "che ancora non si è visto. Ad oggi nessun investimento del Pnrr ha una voce specifica sulle malattie infettive. La lezione del covid è stata dimenticata presto. Non si guarda come si dovrebbe ai problemi globali, spero non per incompetenza ma viene il dubbio".