Vaccini, dal 27 maggio Pfizer anche in farmacia. Linea "preferenziale" per chi sceglie Astrazeneca

Anche le farmacie liguri aderenti al circuito di vaccinazione contro il coronavirus inizieranno a somministrare i vaccini Pfizer: a partire dal 27 maggio apriranno le agende per le prenotazioni, e a partire dal 31 maggio cominceranno a somministrarli.

La “virata” dipende ovviamente dal fatto che, esauriti gli over 60 da vaccinare, non sarà più possibile somministrare Astrazeneca (se non per i richiami), e diventerà necessario procedere con Pfizer e Moderna. Dal 7 giugno, inoltre, al circuito delle 100 farmacie già attive se ne aggiungeranno altre 50: la previsione è che dalla prima settimana di giugno le farmacie produrranno 7.000 vaccini, per raggiungere i 90-100mila vaccini che - stando al piano del commissario Figliuolo, la Liguria dovrà produrre a settimana.

«A lunedì siamo al 95% dei vaccini somministrati sul consegnato - ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti lunedì sera - Oggi ne sono stati fatti 7.700 modello freeze e 1.896 modello cold: se siamo intorno ai 9.000 nel primo pomeriggio, siamo verosimilmente nel target giornaliero dei 12.000 al giorno».

La Regione sta anche valutando di anticipare i tempi per chi decidesse di vaccinarsi con Astrazeneca, attivando delle speciali linee: «Stiamo verificando sulle scorte rimaste di aprire in settimana delle linee Astrazeneca anche sotto i 60 anni su base volontaria - ha detto Toti - quella di Aifa è una raccomandazione, non una prescrizione. Se qualcuno volesse magari anticipare una vaccinazione Pfizer, che arriverà un pochino più tardi, con una linea preferenziale di Astrazeneca potrà farlo prenotando su questa linea speciale e definendo il proprio consenso in questo senso».