Prenotazione vaccino covid per fascia 70-79 anni, quando e come fare

Come spiegato martedì sera in conferenza stampa sul covid dal presidente Toti, il piano vaccinale per la fascia di età 70-19 anni dovrà essere rimodulato in base all'ordinanza del Ministro della Salute Speranza che ha sdoganato l’utilizzo del vaccino AstraZeneca agli over 65 purchè non estremamente vulnerabili.

Le modifiche al programma dovranno essere approvate dalla conferenza Stato-Regioni in programma giovedì, ma il governatore le ha già anticipate in serata.

Le prenotazioni cominceranno mercoledì 17 marzo per la fascia ristretta 75-79 anni, e le somministrazioni inizieranno la settimana dopo, lunedì 22. Dal giorno seguente, martedì 23 marzo, potrà prenotare la fascia 70-74 anni.

Le modalità di prenotazione sono quelle già collaudate per gli over 80: Cup o sportelli, portale web, numero verde (esclusi quindi gli studi medici). Le vaccinazioni saranno eseguite inizialmente negli ospedali e nelle altre sedi individuate dalle Asl, e successivamente anche nelle farmacie (domani incontreremo, con Alisa, i rappresentanti della categoria). Inoltre è allo studio la possibilità di utilizzare anche le strutture private accreditate.

Per aiutare i cittadini a muoversi nella giusta direzione, da domani partirà una campagna informativa su tutti gli organi di stampa liguri.