Allarme morbillo: definito piano per vaccinazione straordinaria in Liguria

Alla luce dei casi di morbillo registrati in Liguria nelle ultime settimane che hanno fatto scattare l’attenzione del sistema sanitario regionale, è stato definito un piano per incrementare la copertura vaccinale sul territorio ligure, con presidi dedicati con accesso diretto o su prenotazione.

Le vaccinazioni sono rivolte a tutti i soggetti suscettibili ovvero coloro che non hanno contratto il morbillo e che non sono vaccinati (o hanno fatto un’unica dose, anziché le due previste dal piano nazionale delle vaccinazioni).

Ospedale San Martino

Apertura straordinaria dell’ambulatorio vaccinale al Padiglione 3 del Policlinico San Martino il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.30.

Vaccinazione con accesso libero e diretto

Asl 3

Nel mese di aprile, attivazione con accesso diretto in tutti gli ambulatori di Igiene e Sp della Asl per soli over 18.

Sedi e orari:

Villa Bombrini Da lunedì a giovedì 8.30-12.30

Villa Bombrini mercoledì e giovedì anche 14-16.30

Bolzaneto da lunedì a venerdì 8-12

Quarto da lunedì a venerdì 8-12

Struppa martedì e venerdì 8-12

Saranno inoltre programmate giornate dedicate per la vaccinazione nelle sedi di Recco, Masone e Arenzano. Le informazioni saranno rese disponibili tramite sito Asl 3.

Per gli under 18 rimane disponibilità tramite usuali canali di prenotazione.

Asl 2

- Presidio Albenga - Ospedale Santa Maria della Misericordia, Viale Martiri della Foce

Dal lunedì al venerdì: 8.30-12.30 e dal lunedì al mercoledì anche dalle ore 13.30-16.30

Tel: 0182 546 252 - mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12

Mail: vaccinazioni.albenga@asl2.liguria.it

- Presidio Loano - Via Stella, 36

Dal martedì al giovedì: 8.30-12.30/13.30-16.30

Tel: 019 840 5842/5824 - martedì e giovedì dalle 10 alle 12

Mail: vaccinazioni.loano@asl2.liguria.it

- Presidio Carcare - via del Collegio, 18

Lunedì e giovedì: 8.30-12.30/13.30-16.30, venerdì: 8.30-12.30

Tel: 019 840 5901 - da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 12.30

Mail: vaccinazioni.carcare@asl2.liguria.it

- Presidio Savona - via Collodi, 13

Dal lunedì al giovedì: 8.30-12.30/13.30-16.30, venerdì: 8.30-12.30

Tel: 019 840 5901 - da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 12.30

Mail: vaccinazioni.savona@asl2.liguria.it

Asl 4

Accesso diretto (con consegna numero, 30 posti a seduta):

- Rapallo, ambulatorio vaccinale Ospedale S. Pietro

lunedì 8/15/22/29 aprile, dalle ore 14 alle 17

- Chiavari, ambulatorio c/o Centro prelievi

mercoledì 3/10/24 aprile, dalle ore 14 alle 17

giovedì 4/18/25 dalle 14 alle 17

Oltre alla vaccinazione, attività di counseling

Asl 5

Accesso su prenotazione, a partire dal giorno 4 aprile, mediante due modalità:

- mail: prenota.vaccini.sp4542@asl5.liguria.it

- call center prenota vaccinazioni 0187/534542, lasciando un messaggio con il proprio nominativo e recapito telefonico per essere ricontattati.