Niente vaccino per i turisti lombardi, Toti: “Mancano riscontri da Milano"

L’accordo era stato anticipato dal presidente della Regione diverse settimane fa, sulla scia di quello con il Piemonte, ma non è ancora stato ufficializzato. E per i turisti in arrivo dalla Lombardia non è ancora possibile prenotare

Decine di turisti lombardi hanno provato in queste ore a prenotare il vaccino in Liguria in previsione dell’arrivo in regione per le vacanze, senza successo. Un “caso” che ha spinto il presidente della Regione, Giovanni Toti, a ricordare che pur anticipato , l’accordo di reciprocità vaccinale non è ancora ufficiale perché manca l’ok della Lombardia.

“Regione Liguria ha avviato e sottoscritto un accordo di reciprocità vaccinale con il Piemonte che ha portato 2.370 turisti piemontesi a prenotarsi per ricevere una dosa nel nostro territorio, ed era e rimane pronta a fare lo stesso con la Lombardia - ha sottolineato lunedì mattina Toti - La circolare del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo presuppone che si stringano accordi tra una regione e l’altra per rendere effettiva l’opportunità dei vaccini in vacanza: noi abbiamo proposto di avviare l’accordo alla Lombardia, che rappresenta un importantissimo bacino di utenza in termini turistici per la Liguria, le nostre strutture sanitarie sono pronte, ma non abbiamo ricevuto riscontri da Milano”.

La possibilità per i turisti lombardi di ricevere la seconda dose in Liguria, ha insomma voluto sottolineare Toti, non è automatica soltanto sulla base dell’accordo già stretto con il Piemonte. E a pochi giorni dall’inizio del mese delle ferie per antonomasia, agosto, per moltissimi turisti si pone il dilemma: posticipare la partenza per ricevere il vaccino nella regione di residenza, o contare su una rapida attivazione del protocollo di reciprocità vaccinale con la Liguria?

“Per procedere con i vaccini in vacanza, la circolare del generale Figliuolo delinea una possibilità, che però deve essere concretizzata mediante accordi specifici che definiscano le regole di ingaggio, le modalità di prenotazione e il trasferimento delle informazioni sanitarie tra i due sistemi - ha ricordato Toti - La Liguria si è messa a disposizione e aveva contattato Regione Lombardia: attendiamo una risposta per poter procedere, al più presto e senza problemi, nell’interesse dei cittadini delle due regioni”.