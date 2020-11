Vaccini influenza, la denuncia della farmacista-consigliera: «È caos: ancora non sono arrivati»

«Ci è stato detto di vaccinarci per tutela, ma quasi a fine novembre i vaccini non sono pervenuti ancora in nessuna farmacia».

La denuncia arriva da MariaJose Bruccoleri, consigliera comunale di Italia Viva e titolare di una farmacia a Sestri Ponente, che durante il consiglio comunale di martedì ha evidenziato alcune criticità riguardanti la campagna anti-influenzale promossa da Regione e Comune.

«I vaccini non sono arrivati in nessuna farmacia per nessuna fascia a rischio, e cioè per gli under 7 anni e gli over 65 - ha detto Bruccoleri - una paziente oncologica è venuta in farmacia disperata perché non ha potuto vaccinarsi visto che i pazienti oncologici lo possono fare solo in determinati giorni e il vaccino non era disponibile».

La consigliera ha puntato il dito contro «altre persone che vengono vaccinate e non sono neppure a rischio. È stata portata avanti una campagna per le vaccinazioni, ma non riusciamo a vaccinare neppure le fasce a rischio, vaccinare chi non ne aveva bisogno ha compromesso la situazione: Comune e Regione facciano chiarezza».