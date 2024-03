Vaccini gratis per chi adotta un cane abbandonato: la proposta in Regione

Vaccini gratis per chi adotta un cane abbandonato: è la proposta di Sonia Viale, consigliera regionale della Lega, per indirizzare le persone verso l'adozione dei loro amici a quattro zampe.

"I canili, a Genova in particolare, sono in sofferenza - spiega - basti pensare che solo nel canile di Monte Contessa, in questo mese di marzo, gli abbandoni sono stati 17 e la struttura in difficoltà. Occorre una sensibilizzazione per far capire come prendersi cura in modo adeguato delle esigenze dell’animale, il che comporta anche un esborso economico, e la Regione, tempo fa, aveva messo in atto una campagna contro l’abbandono degli animali, ma non è sufficiente e occorre fare di più".

Proprio per incentivare le adozioni dai canili, Viale ha chiesto richiesto di prevedere delle agevolazioni, come vaccinazioni gratuite per i primi due anni, per coloro che decidono di adottare un cane.

Come confermato nella risposta in aula dall’assessore competente, questa iniziativa potrà essere inserita in un bando che verrà pubblicato a breve grazie alle risorse stanziate dal governo: "In questo modo si potrà contribuire a svuotare i canili e nello stesso tempo al benessere degli animali e di tutta la comunità".