Urbanistica, arriva il "Rigenera tour" nei cantieri di rigenerazione urbana: 5 tappe nel genovesato

Sono previste anche cinque tappe nel genovesato per il "Liguria Rigenera Tour" promosso dalla Regione, un "giro" per tappe tra i cantieri conclusi, presenti e futuri di rigenerazione urbana da Ventimiglia a Sarzana. Lo scopo è condividere con amministrazioni e cittadini le politiche di riqualificazione messe in campo in questi anni dall'amministrazione regionale.

Cinque giorni per 600 km in giro per la Liguria, dunque, di cui il quarto - mercoledì 27 marzo - sarà dedicato al genovesato con Masone, Mele, Savignone, Favale di Malvaro e Chiavari.

"Attraverso il programma regionale di rigenerazione urbana in questi anni abbiamo portato avanti una vera e propria ‘rivoluzione’ - dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Per noi parlano i numeri: 113 interventi, 23 milioni di euro ai quali aggiungere circa 70 milioni di investimenti in materia derivanti dai tre Pinqua di Sanremo, Genova e Sarzana. Da qui l’idea del Liguria Rigenera Tour, un modo per vedere quanto è stato fatto in questi anni, ma anche quanto sarà e, in generale, per metterci a disposizione delle comunità e sottolineare l’importanza delle politiche di rigenerazione urbana come strada da percorrere nel presente e nel futuro".

L'idea è di far seguire a questa prima edizione anche altre, prossimamente, in località diverse, dalla costa all'entroterra. Per questa volta il tour sarà, come detto, suddiviso in cinque distinte tappe: estremo ponente, imperiese, savonese, genovesato e spezzino.

La prima tappa, estremo ponente, sarà mercoledì 6 marzo, con questo percorso: Ospedaletti, Sanremo, Vallecrosia, Pigna, Apricale, Taggia. A seguire lunedì 11 marzo toccherà all'imperiese con Santo Stefano al Mare, Aurigo, Chiusavecchia, Rezzo e San Bartolomeo al Mare. La terza tappa sarà nel savonese, mercoledì 20 marzo, a Laigueglia, Toirano, Pietra Ligure, Altare e Albissola Marina. La quarta tappa, come scritto, sarà quella genovese, e infine la quinta, l'ultima, si terrà giovedì 28 marzo nello spezzino, e nello specifico a Varese Ligure, Framura, Monterosso, Sarzana, La Spezia.