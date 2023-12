Il mistero delle uova sode impilate in viale Bracelli. Non è il titolo di un film, ma il dibattito si è aperto su Facebook, sul gruppo di quartiere 'Sei di Marassi se...'. Un residente della zona ha postato la fotografia di quattro uova sode sgusciate e messe in strada perfettamente impilate, spiegando che non si tratta di un caso isolato e che da tempo la situazione si ripete nel quartiere.

Non c'è una risposta, almeno per il momento, ma anche altri cittadini di Marassi hanno notato nelle ultime settimane le uova sode impilate in strada, che compaiono ciclicamente alla mattina e alla sera. Qualcuno ipotizza possano essere dei esche avvelenate per cani e consiglia di gettarle via e avvisare le forze dell'ordine, questa sembra essere la soluzione più accreditata al mistero, ma c'è anche chi ipotizza possano essere abbandonate da qualche senza tetto che staziona nel quartiere e c'è chi si domanda come possano essere impilate in maniera così precisa.

Il dibattito è aperto, il consiglio rimane quello di rivolgersi alle forze dell'ordine per segnalare eventuali anomalie e verificare che non si tratti di esche avvelenate, letali per gli animali.