Università, dal primo marzo ripartono le lezioni in presenza

I coordinatori dei singoli corsi di studio comunicheranno di volta in volta i dettagli per il ritorno in aula. Resta la piattaforma di prenotazione

Dal primo marzo 2021 l’Università di Genova torna - almeno in parte - ad aprire agli studenti con attività didattica in presenza.

L’annuncio è stato pubblicato sul sito di Unige, che ha nuovamente diffuso le linee guida di accesso agli atenei e le modalità con cui poter frequentare le lezioni, anche se i dettagli per il ritorno in aula verranno forniti di volta in volta dai coordinatori dei corsi di studio.

L’accesso avverrà ovviamente in modo contingentato, a seconda dell’ampiezza delle aule e delle persone che frequentano i diversi corsi. Gli studenti possono a oggi prenotare il posto sul sito https://easyacademy.unige.it/portalestudenti fino a esaurimento dei posti, solo previa sottoscrizione della dichiarazione di assenza di sintomatologia.

La prenotazione e la dichiarazione saranno verificate all’ingresso delle strutture.

Se lo studente non intende partecipare all’attività, deve annullare la prenotazione entro l’orario dell'attività stessa. Gli elenchi delle prenotazioni vengono infatti utilizzati per il tracciamento dell’utenza, come richiesto dal Protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti di Covid-19 del 7 settembre 2020.

Fino al 26 febbraio, invece, i corsi si svolgeranno esclusivamente online.