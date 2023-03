Migliori università, la classifica: Genova 18esima in Italia

Diciottesima in un elenco di 41 atenei presi in considerazione: così si piazza Genova nella classifica delle migliori università d'Italia secondo il QS World University Rankings by Subject 2023.

Lo studio riguarda le università di tutto il mondo e quella di Genova, nella classifica assoluta, è tra il 651esimo e il 700esimo posto. Una curva in discesa nell'ultimo anno e non solo: lo stesso ateneo, nel 2014, era quotato tra la 451esima e la 460esima posizione a livello mondiale.

E a livello italiano? L'Università di Genova, 18esima quest'anno su scala nazionale, si mantiene tutto sommato stabile: l'anno scorso era 17esima e sia nel 2021 sia nel 2020 18esima.

Per stilare la classifica sono stati seguiti diversi criteri: si va da "Academic reputation" all'opinione dei datori di lavoro sulle università passando per la proporzione tra docenti e studenti, le ricerche pubblicate e la percentuale di iscritti e docenti stranieri.

Primo in Italia e 139esimo a livello mondiale, il Politecnico di Milano con un punteggio calcolato di 52.4. A seguire, l'università di Bologna, la Sapienza di Roma, l'università di Padova, quella di Milano, il Politecnico di Torino, l'università di Pisa, la Federico II di Napoli, l'università San Raffaele di Milano, Trento, Firenze, Torino, la Tor Vergata di Roma, la Cattolica di Milano, quella di Pavia, il Politecnico di Bari, Milano-Bicocca e infine Genova, con un punteggio per il momento non definito dal portale.

A seguire, quella di Bolzano, Trieste, Siena, Venezia Ca' Foscari, Catania, Politecnico delle Marche, università di Ferrara, Bari, Brescia, Messina, Modena e Reggio Emilia, Parma, Perugia, Roma Tre, Verona, Calabria, Napoli Parthenope, Palermo, Salerno, Tuscia, Udine, Chieti-Pescara e infine Bergamo.

L'ateneo genovese, spiega il portale della classifica, secondo i dati elaborati da Microsoft Academic Search, ha un punteggio particolarmente alto tra le università europee nel campo delle scienze informatiche. Tra i vari corsi di studio bene, secondo i dati forniti, farmacia, ingegneria meccanica, scienze naturali, biologia, e in particolare chimica in costante crescita di punteggio negli ultimi anni.